Terimden sürpriz telefon! İmzalar atılıyor

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hollandalı futbolcunun biten mukavelesinin bir an önce uzatılmasını istedi. 10 gün içinde resmi anlaşma sağlanması bekleniyor.

TUDOR sonrasında Fatih Terim’in gelmesiyle adeta yeniden doğan Ryan Donk, istediği mukaveleyi kapmak üzere. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran’da tamamlanacak. Ancak tecrübeli çalıştırıcı, yönetimle bir görüşme yaparak Hollandalı futbolcunun sözleşmesinin bir an önce uzatılmasını istedi. Donk da daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bunları sezon sonunda konuşuruz. Ancak ben G.Saray’da devam etmek isterim” demişti. Önümüzdeki sezon direkt olarak Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak Sarı-Kırmızılılar’da Donk da bu arenada boy göstermek istiyor. Fatih Terim, oyuncusuyla telefonda görüştü ve onu ikna etti.

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10 gün içerisinde yıllık maaş konusunda pazarlıklar başlayacak. Hollandalı yıldız, 3 senelik sözleşme isterken yönetim 2+1 yıl üzerinde duruyor. Ancak bu transferde herhangi bir sorun çıkması beklenmiyor.

Akşam