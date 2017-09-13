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Temsilcimiz Beşiktaş'tan Devler Ligi'ne süper başlangıç

UEFA Şampiyonlar Ligi , g grubunda Kara Kartal, deplasmanda Porto'yu Talisca, Cenk tosun ve Babel'in attığı gollerle 3-1 mağlup etti ve Devler Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yaptı.

Temsilcimiz Beşiktaştan Devler Ligine süper başlangıç

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Porto ile karşılaşıyor. Mücadele İngiliz hakem Anthony Taylor'ın düdüğü ile başladı.

Karşılaşmadaki ilk şut, ev sahibi Porto'dan geldi. Marega'nın ceza sahası dışıdnan şutunu kaleci Fabri kurtardı. 4. dakikada Talisca'nın uzun pasında topla buluşanRicardo Quaresma'nın uzaktaş yapmış olduğu vuruş auta gitti.

Babel'le gole çok yaklaştık!

5. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Talisca'nın pasında topla buluşan Babe'in ceza sahasına girerken yapmış olduğu vuruş savunmadan sekti ve kornere gitti.

Talisca Kartal'ı öne geçirdi!

13. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası içine çok iyi ortasında Anderson Talisca'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Siyah-Beyazlı temsilcimiz deplasmanda 1-0 öne geçti.

Porto direkten döndü

19. dakikada hazırlıksız yakalanan Beşiktaş savunması karşısında topla buluşan Oliver Torres'in sert şutu direkten auta çıktı.

Tosic kaleyi şaşırdı!

21. dakikada Porto'nun kullandığı köşe vuruşunda Tosic'in hatası sonucunda top filelerle buluştu ve skora denge geldi.

Cenk'ten Porto ağlarına füze!

28. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun'un harika füzesiyle 2-1 öne geçti! Yıldız futbolcunun uzaklardan çok sert yapmış olduğu vuruşu Casillas görmekte zorlandı ve Siyah-Beyazlılar 2-1 öne geçti.

Yeniden eşitliği sağlamak için Beşiktaş kalesinde pozsiyon arayan Porto'da Marega'nın sol çaprazdan çektiği şut yan ağlarda kaldı.

Skoru artırmak için ataklarına devam eden Beşiktaş, Oğuzhan ve Talisca ile önemli pozisyonlara girdi ancak değerlendiremedi.

44. dakikada kısa paslarla gelen Beşiktaş'ta Quaresma ceza sahası içi sol çaprazdan vurdu, top kalecide kaldı.,

İlk yarıyı Kara Kartal, Porto önünde 2-1 önde kapadı.

Porto ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği yaparak başladı. Oliver Torres ve Corona oyundan çıkarken yerlerine Andre ve Otavio girdi.  İkinci 45 dakikaya Porto, baskılı başladı. Özellikle sol kanattan yaptığı ataklarla Beşiktaş kalesinde tehlike yaratan Portekiz ekibi karşısında Beşiktaş savunması zor anlar yaşadı.

Cenk'in kafası yan ağlarda kaldı

55. dakikada Quaresma'nın arka direğe doğru yaptığı ortada Cenk'in kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

Fabri'den harika kurtarış

61. dakikada gelişen Porto atağında Tiquinho kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalının vuruşunu Fabri harika kurtardı.

65. dakikadaBeşiktaş, ilşk oyuncu değişikliğini yaptı. Oğuzhan oyundan çıkarken yerine Gary Medel girdi.

73. dakikada Şenol güneş, oyuna ikinci defa müdahale etti ve Quaresma oyundan çıkarken yerine İspanyol golcü Negredo girdi. Quaresma oyundan çıkarken Porto taraftarları yıldız futbolcuyu alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Karşılşamada artık son 10 dakikaya girilirken temsilcimiz Beşiktaş, oyuncu değişikliklerinin ardından oyunu dengeledi.

84. dakikada Porto'da Hernani'nin uzaktan şut denemesi dışarı çıktı.

Babel attı 3 puan geldi!

84. dakikada kısa paslarla Porto ceza sahasına gelen Beşiktaş'ta Negredo'nun güzel asistinde sağ çaprazda topla buluşan Babel'in vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş, deplasmanda 3-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Şenol Güneş'İn öğrencileri Porto'yu deplasmanda 3-1 devirerek Şampiyonlar Ligi'ne harika bir başlangıç yaptı.

Rekor Şenol Güneş'in

Rekor Şenol Güneş'in

Pepe:

Pepe: "Çok iyi hazırlanıp Porto'yu ezberledik"


"1-2 gol daha atabilirdik"


 

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