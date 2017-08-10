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Teklifi reddedip kadro dışı bıraktılar!

Borussia Dortmund, Barcelona'nın Ousmane Dembele için yaptığı teklifi reddettiğini açıkladı.

Teklifi reddedip kadro dışı bıraktılar!

Brezilyalı süperstar Neymar'ı rekor bedelle Paris Saint-Germain'e satan Barcelona'nın Ousmane Dembele için yaptığı teklif Borussia Dortmund tarafından geri çevrildi.

Alman kulübü, Katalan devinin yaptığı resmi teklifi reddettiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, İspanyol yetkililer ile gerçekleştirilen görüşmede Dembele'nin olağanüstü yetenekleri ve Avrupa transfer piyasasının mevcut durumu göz önüne alınarak teklifin kabul edilmediği vurgulandı.

Dortmund'un geçen yaz Rennes'den 15 milyon Euro karşılığı kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu, Sarı-Siyahlı formayla 49 resmi karşılaşmada boy göstermiş, 10 gol 21 asistlik performans ortaya koymuştu.

Dortmund kadro dışı bıraktı

Borussia Dortmund, antrenmana izinsiz katılmadığı için Ousmane Dembele'yi geçici olarak kadro dışı bıraktı.

Emre Mor transferinde sona gelindi

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Emre Mor transferinden vazgeçtik

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