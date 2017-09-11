Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Real Madrid'in Levante ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız yıldız Karim Benzema'nın yaklaşık altı hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa ile el sıkışan Fırtına, Arjantinli yıldız için adeta servet ödeyecek. Yıldız futbolcunun, Trabzonspor’a 3 yıllık maliyeti 19 milyon Euro olurken, Sosa da Bordo-Mavili ekibin en pahalı transferlerinden biri olarak tarihe geçecek.
En güçlü aday Niasse

En güçlü aday Niasse

Aykut Kocaman’ın, “Çok yönlü bir oyuncu alacağız” sözlerinden sonra gözler listedeki adaylara çevrildi.
Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Fenerbahçe’nin şu anda yabancı kontenjanı dolu. Bugün bir transfer daha açıklaması beklenen Sarı-Lacivertliler, TFF’ye bildirilecek son listede sakatlığı nedeniyle Van Persie’yi çıkartabilir.
Vida'dan Türkiye itirafı

Vida'dan Türkiye itirafı

Gelecek sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de görmeyi beklediğimiz, Hırvat Milli Takımı’nın yıldızlarından Vida, karşılaşma sonunda çarpıcı itiraflarda bulundu.
Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın 'kendine kulüp bul' dediği Kolombiyalı futbolcusu Pedro Franco, 1 yıllığına Boluspor'a kiralandı.
Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Beşiktaş'ın ilgilendiği İsviçreli sağ bek Stephan Lichtsteiner, kendisine yapılan teklifi reddederek Juventus'ta kalmaya karar verdi.
Adem Büyük bombası

Adem Büyük bombası

Kadrosuna Burak Yılmaz dışında bir yerli forvet daha katmak isteyen Trabzonspor, rotasını Adem Büyük’e çevirdi. Kasımpaşa’da kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun transferi gerçekleşirse, Dame N’Doye ile yollar ayrılacak.

Tecrübeli hoca kovuldu!

Romanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Christoph Daum'un görevine son verdiğini resmen açıkladı.

Tecrübeli hoca kovuldu!

Ve beklenen oldu! Romanya Milli Takımı'nda teknik direktör Christoph Daum'un dönemi son buldu.

Romanya Futbol Federasyonu, Alman teknik adamın görevine son verildiğini yaptığı resmi açıklama ile duyurdu.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele veren Romanya, geride kalan 8 karşılaşmada 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplayabildi.

Pepe Porto maçında oynayacak mı?

Pepe Porto maçında oynayacak mı?

Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Barcelona resmen açıkladı! Arda Turan...

Barcelona resmen açıkladı! Arda Turan...


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Tecrübeli hoca kovuldu!

Tecrübeli hoca kovuldu!

Romanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Christoph Daum'un görevine son verdiğini resmen açıkladı.
Pepe Porto maçında oynayacak mı?

Pepe Porto maçında oynayacak mı?

Sol arka adalesinde sertleşme meydana gelen tecrübeli stoper, dün sabah salonda bireysel çalıştı. Kulüp doktorlarının verdiği olumlu rapor, teknik heyetin içini rahatlattı. Karabük maçında sakatlanan Portekizli yıldız, Porto'ya yetişiyor.
Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Real Madrid'in Levante ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız yıldız Karim Benzema'nın yaklaşık altı hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Barcelona resmen açıkladı! Arda Turan...

Barcelona resmen açıkladı! Arda Turan...

Katalan devi Barcelona, milli futbolcu Arda Turan'ın sakatlandığını açıkladı.
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Messi imzayı atıyor

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Fransızlar şokta!

Fransızlar şokta!

2018 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nda lider Fransa’nın yaşadığı Lüksemburg faciasının etkisi sürüyor. Fransız futbolseverler, ilk 11 değeri 506 milyon Euro olan milli takımlarının, sadece 29 bin Euro’luk rakibe karşı puan kaybı yaşamasına inanamıyor.
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