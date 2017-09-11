Tecrübeli hoca kovuldu!
Romanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Christoph Daum'un görevine son verdiğini resmen açıkladı.
Ve beklenen oldu! Romanya Milli Takımı'nda teknik direktör Christoph Daum'un dönemi son buldu.
Romanya Futbol Federasyonu, Alman teknik adamın görevine son verildiğini yaptığı resmi açıklama ile duyurdu.
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele veren Romanya, geride kalan 8 karşılaşmada 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplayabildi.
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