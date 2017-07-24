Tarihin en pahalı transferi resmen gerçekleşti!
İngiliz devi Manchester City, Monaco'nun sol beki Benjamin Mendy'yi transfer ettiğini açıkladı. 52 milyon Pound ödenen Fransız oyuncu, futbol tarihinin en pahalı savunmacısı oldu.
İngiltere Premier Lig'in güçlü takımı Manchester City bir transfere daha noktayı koydu.
Yeni sezon öncesi savunma hattını baştan sona yenileyen Pep Guardiola'nın ekibi, Monaco'nun sol bek oyuncusu Benjamin Mendy transferini resmi olarak açıkladı.
Tarihin en pahalı savunmacısı
City, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu için 52 milyon Pound bonservis bedeli ödedi.
Bu ücret, Fransız futbolcuyu, dünya futbol tarihinin en pahalı defans oyuncusu olarak tarihe geçirdi.
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