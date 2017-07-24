Tarihin en pahalı transferi resmen gerçekleşti!

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu gözden çıkardı. Bu arada Fenerbahçe’nin de menajerler vasıtasıyla nabız yokladığı ileri sürüldü.