Bir transfer daha açıklandı!

Bir transfer daha açıklandı!

Erman Kunter yönetiminde yeni sezon için kadro kurma çalışmalarını sürdüren Galatasaray Odeabank, Alex Renfroe'yu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'nin teklifini reddettiler!

Fenerbahçe'nin teklifini reddettiler!

Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Milan'a M'baye Niang için yaptığı teklifin reddedildiği ortaya çıktı.
Marcelo'nun yerine o geliyor!

Marcelo'nun yerine o geliyor!

Siyah-beyazlı kulübün Medel ve Miranda’nın ardından İtalyan ekibi ile Jeison Murillo için de masaya oturduğu öğrenildi.
Başkan, Tudor'dan hesap soracak

Başkan, Tudor'dan hesap soracak

Östersunds’a elenerek Avrupa’ya erken veda etmenin şokunu henüz üzerinden atamayan Galatasaray’da, başkan Dursun Özbek duruma el koyuyor.
Ronaldo: Hepsiyle savaşacağım

Ronaldo: Hepsiyle savaşacağım

Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Ronaldo, geçen sezon aldığı Ballon d'Or için bu sezonda savaşacağını söyledi.
Bir transfer daha resmen açıklandı

Bir transfer daha resmen açıklandı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, WNBA ekiplerinden New York Liberty´de forma giyen Kia Vaughn´ı renklerine bağladı.
Muslera'da son dakika! Teklif var

Muslera'da son dakika! Teklif var

Galatasaray ile bir sene daha sözleşmesi bulunan Fernando Muslera için İtalya’dan bir transfer iddiası geldi. Buna göre Napoli, Muslera’yı takıma kazandırmak istiyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın yeni transferi Marko Guduric, sağlık kontrolünden geçti.

Tarihin en pahalı transferi resmen gerçekleşti!

İngiliz devi Manchester City, Monaco'nun sol beki Benjamin Mendy'yi transfer ettiğini açıkladı. 52 milyon Pound ödenen Fransız oyuncu, futbol tarihinin en pahalı savunmacısı oldu.

Tarihin en pahalı transferi resmen gerçekleşti!

İngiltere Premier Lig'in güçlü takımı Manchester City bir transfere daha noktayı koydu.

Yeni sezon öncesi savunma hattını baştan sona yenileyen Pep Guardiola'nın ekibi, Monaco'nun sol bek oyuncusu Benjamin Mendy transferini resmi olarak açıkladı.

Tarihin en pahalı savunmacısı

City, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu için 52 milyon Pound bonservis bedeli ödedi.

Bu ücret, Fransız futbolcuyu, dünya futbol tarihinin en pahalı defans oyuncusu olarak tarihe geçirdi.

Manchester City'den flaş karar!

Manchester City'den flaş karar!

Fenerbahçe'den Manchester City'ye gidiyor!

Fenerbahçe'den Manchester City'ye gidiyor!

Mesut Özil'den kafaları karıştıran transfer açıklaması

Mesut Özil'den kafaları karıştıran transfer açıklaması


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Tarihin en pahalı transferi resmen gerçekleşti!

Tarihin en pahalı transferi resmen gerçekleşti!

İngiliz devi Manchester City, Monaco'nun sol beki Benjamin Mendy'yi transfer ettiğini açıkladı. 52 milyon Pound ödenen Fransız oyuncu, futbol tarihinin en pahalı savunmacısı oldu.
Manchester Cityden flaş karar!

Manchester City'den flaş karar!

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Mesut Özilden kafaları karıştıran transfer açıklaması

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