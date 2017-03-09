Tarihi maç! Barcelona imkansızı başardı!

Barcelona ile (PSG) Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turundaki ikinci maçta karşı karşıya geldi. Barcelona mücadeleden 6-1 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu.

Barcelona-PSG maçı son yıllardaki en büyük heyecana sahne olan mücadele oldu. Barcelona müthiş heyecana sahne olan maçtan 6-1 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu.

Barcelona maça golle başladı. Luis Suarez dakika 3'de skoru 1-0'a getirdi. Dakika 40'da Layvin Kurzawa'ın kendi kalesine attığı golle skor 2-0'a geldi. İlk yarı 2-0 sona erdi.

Sergi Roberto turu getirdi

Barcelona ikinci yarıyada golle başladı. Lionel Messi dakika 50'de penaltıdan bulduğu golle skoru 3-0'a getirdi. Dakika 62'de ise şok gol geldi. Edinson Cavani dakika 62'de attığı golle Barcelona'nın umutlarını azaltsa da Barcelona pes etmedi. Dakika 88'de Neymar skoru 4-1'e getirdi. Golden 2 dakika sonra Barcelona'nın kazandığı penaltıda topun başına Neymar geldi. Neymar hata yapmadı ve skoru 5-1'e getirdi.

Son dakikalar büyük bir heyecana sahne oldu. 90+5'in içerisindeyken Sergi Roberto golü attı ve Barcelona tur atlayan taraf oldu.

Arda Turan'dan iyi performans

Milli oyuncumuz Arda Turan, dakika 65'de oyuna dahil oldu. Milli yıldızımız iyi bir performans sergiledi.

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