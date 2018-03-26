Tarihi karar! Galatasaraya UEFAdan men...

6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.
Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Daha önce Premier Lig ekibi WBA'nın transfer listesinde olan Okay Yokuşlu'ya şimdi de Sevilla talip oldu.
Tolgay için istediği para dudak uçuklattı

Tolgay için istediği para dudak uçuklattı

Bayer Leverkusen, geçen sezon da peşinden koştuğu tecrübeli futbolcu için atağa kalktı. Son olarak 9 milyon Euro'luk (42.5 milyon TL) teklifi reddedilen Bundesliga devinin bu hamlesi sonrasında Başkan Fikret Orman'ın sezon sonunu işaret ettiği kaydedildi.
Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor.

Tarihi karar! Galatasaray'a UEFA'dan men...

Galatasaray'ın UEFA'yla finansal durumlarıyla ilgili yaptığı görüşmelerin ardından, Fenerbahçe'ye olduğu gibi tedbir kararı uygulanması bekleniyor.

Tarihi karar! Galatasaraya UEFAdan men...

Galatasaray'ın UEFA'yla yaptığı görüşmenin sonucu merakla bekleniyor. Galatasaray, Avrupa kupalarından men edilmeyecek ya da transfer cezası almayacak.

Sarı-kırmızılılara daha önce Fenerbahçe'nin aldığı gibi tedbir kararı uygulanacak. Bilindiği üzere, Fenerbahçe, UEFA'yla yaptığı anlaşma gereği 2019-20 sezonuna kadar her sezon biraz daha azalan hesap açığı vermeyi taahhüt etmiş, ayrıca UEFA katılım gelirlerine de el konmuştu.

Ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da Finansal Fair Play (FFP) kuralları gereği ancak satabildiği kadar oyuncu alma şartı getirilmişti.

UEFA'nın Galatasaray'a da aynı şekilde yaptırım uygulaması bekleniyor. Bunun dışında Avupa kupalarından men cezası ya da transfer cezası gelmesi ise beklenmiyor.

6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Ada basını bir kez daha Fellaini'yi Galatasaray'a yazdı

Ada basını bir kez daha Fellaini'yi Galatasaray'a yazdı

29 maçta 25 gol atan müthiş golcü Galatasaray'a

29 maçta 25 gol atan müthiş golcü Galatasaray'a


 

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6 yolcu, 4 yeni transfer

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Ada basını bir kez daha Fellainiyi Galatasaraya yazdı

Ada basını bir kez daha Fellaini'yi Galatasaray'a yazdı

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Tarihi karar! Galatasaraya UEFAdan men...

Tarihi karar! Galatasaray'a UEFA'dan men...

Galatasaray'ın UEFA'yla finansal durumlarıyla ilgili yaptığı görüşmelerin ardından, Fenerbahçe'ye olduğu gibi tedbir kararı uygulanması bekleniyor.
29 maçta 25 gol atan müthiş golcü Galatasaraya

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