TARİH YAZDIK TARİH!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, lider çıkmayı garantilediği G Grubu'nda Alman temsilcisi Leipzig'e son maçında konuk oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Alman ekibine konuk olan Beşiktaş, tamamına yakını yedeklerden kurulu bir kadro ile sahaya çıktı. Tolga Zengin'in yıldızlaştığı mücadelede alıştığımız Beşiktaş'tan farklı bir görüntüdeydi. Ancak Siyah Beyazlılar, Negredo'nun penaltı ve Talisca'nın golleri ile rakibini 2-1 yendi.

Mücadelede 2. yarı başladı

İlk tehlikeli atak 2. dakikada Alvaro Negredo'dan geldi. Talisca'nın Leipzig ceza sahası içerisinde topla buluşmasının ardından Brezilyalı Negredo'ya çıkardı. İspanyol oyuncu sert bir şekilde içeri çevirdi. Ancak Lens'in ilerisinde kalan top kaleye paralel bir şekilde Leipzig'li oyuncularda kaldı.

Tolga'dan başarılı kurtarış

8. dakikada RB Leipzig kalemize tehlikeli geldi. Ceza yayı üzerine kadar çalımlarla ilerleyen Kevin Kampl'ın ara pasında Jean-Kevin Augustin kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fransız oyuncunun vuruşunda kaleci Tolga Zengin açıyı iyi kapattı ve topa sahip oldu.

Lens penaltıyı aldı, Negredo attı

Mücadelenin 9. dakikasından ceza sahası içinde rakibi Willi Orban'ın yatarak müdahalesi sonrasında Jeremain Lens yerde kaldı ve Macar hakem Viktor Kassai tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına Negredo geçti. İspanyol oyuncu topu ağlarla buluşturdu ve 10. dakikada Beşiktaş'ı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Alvaro Negredo, Şampiyonlar Ligi'nde 1470 gün sonra tekrar gol atmayı başardı. Bu, aynı zamanda Negredo'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk penaltı golü oldu.

Top direkten çıktı

15'te Beşiktaş'ın savunması uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Diego Demme'de kaldı. Diego Demme kafayla ceza sahasına doldurdu, savunma arkasına sarkan Willi Orban'ın şutunda top yan direğe çarptı ve auta çıktı.

Leipzig'in golü ofsayt nedeniyle verilmedi

21. dakikada Leipzig'in golü ofsayt gerekçesi ile sayılmadı. Alman ekibini golcüsü ara pasla ceza sahası içerisinde Tolga Zengin ile karşı karşıya kaldı. Werner'in şutu ağrlarla buluştu fakat yardımcı hakemin ofsayt gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı.

Lens pozisyonu değerlendiremedi

Maçta dakikalar 26'yı gösterdiğinde Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı. Negredo şık hareketlerle ceza sahasına doğru yöneldi. Leipzig savunmasını eksik yakalayan İspanyol forvet topu daha müsait durumda olan Jeremain Lens ile buluşturdu. Hollandalı futbolcu topu kontrol etmekte biraz zorlanınca cılız bir şut çıkardı. Topun hakimi Gulacsi'de kaldı.

Lens harika getirdi ama...

37.dakikada Jeremain Lens harika işlere imza attı ancak sonunu getiremedi. Keni yarı sahasından çıkan ve sağ kanattan hızlı bir şekilde ilerleyen Lens, rakiplerini ekarte ederek geçti ve eksik kalan Leipzig savunmasında ceza shasına şık bir çalımla girdi. Hollandalı son pas tericihinde Negredo'yu düşündü ancak kötü bir pas tercihinde bulundu. Beşiktaş bulduğu hızlı ataklarla gol pozsiyonlarından yararlanmaya çalıştı. Nitekim skora yansımamış olsa da bu plan tutmuş bir görüntü sergiledi bu dakikaya kadar.

Tolga Zengin Werner'i durdurdu

42'de Leipzig golcü futbolcusu Werner ile gol pozisyonuna girdi. Beşitaş savunmasının durdurmakta zorlandığı Alman futbolcu ceza sahası içerisine girdi. Pas yermek yerine Tolga Zengin'i ters ayakta yakalamaya çalıştı. Tecrübeli kaleci topu başarılı bir şekilde kurtardı. Bir dakika sonra Leipzig bu kez de Bruma ile pozsiyona girdi. Galatasaray'dan yakın tanıdığımız Bruma plase bir vuruşla kaleyi denedi ancak Tolga yine başarılı bir şekilde kalesini kordu ve topun sahibi oldu.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

2. yarıya Leipzig hızlı başladı

Mücadeleye Leipzig hızlı başlayan taraf oldu. Augustin 46'da ceza sahası dışından kaleyi denedi. Ancak şut yerden auta çıktı.

47. dakikada yine Werner tehlikeli bir şekilde geldi. Alman golcü sol kanattan içeriye ceza sahasına yöneldi. Beşiktaş ceza sahası içerisine girer girmez uzak kale direğine Werner şutunu gönderdi. Tolga Zengin başarılı bir şekilde kurtardı.

Kartal'da sakatlık şoku!

Mücadelede dakikalar 49'u gösterdiğinde Necip Uysal sol baldırını göstererk kendini yere bıraktı. Tedavisi için saha içerisine gelen sağlık görevlileri oyuncunun maça devam edemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Beşiktaş ilk değişikliğini zorunlu bir şekilde yaptı ve yerine Adriano oyuna girdi.

Werner-Tolga düellosu

52. dakikada Tolga Zengin harikalar yarattı. Tecrübeli file bekçisi Werner'in ceza sahası içerisinde karşı karşıya kaldığı topu yerde ayakları ile kurtarmayı başardı. Tecrübeli kaleci, Leipzig maçında şu ana kadar toplam 6 kurtarış yaptı. 54'te maçtaki ilk sarı kart Anderson Talisca'ya yaptığı faul sonrasında Stefan Ilsanker'e çıktı.

Tolga fırtınası

58'de Almanya'da kurtarışları ile damga vuran Tolga bu dakikada yine sahnede ve Leipzig ataklarına karşı tek başına direndi. Kevin Kampl'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunu çelen Tolga ,pozisyonun devamında Keita'nın da şutunu başarılı bir şekilde çıkardı.

Yine ofsayt!

60. dakikada tempo kazanan maçta Timo Werner sağ kanattan son çizgiye kadar inip ortaladı, fakat kalesini zamanında terkeden Tolga Zengin topa sahip oldu. 64'te Naby Keita'nın şutunda Marcel Halstenberg topuğuyla Jean-Kevin Augustin'e bırakmak istedi ancak Jean-Kevin Augustin için bayrak havaya kalktı. Bir kez daha Leipzig'in golü ofsayt gerekçesi ile gol değeri kazanmadı.

Art arda oyuncu değişiklikleri

66. dakikada Leipzig'de ilk oyuncu değişikliği gerçekleşti. Bernardo Silva oyuna girdi, Marcel Halstenberg oyundan çıkan isim oldu. Bir değişiklik de Beşiktaş'tan geldi. 68'de Orkan Çınar, Mustafa Pektemek yerine oyuna dahil oldu. 70'de de Alman ekibi bir değişiklik daha yapmayı tercih etti ve Orban yerine Compper oyuna girdi. 74. dakikada Leipzig son oyuncu değişikliğini kullandı ve Kampl'ın yerine Kaiser oyuna dahil olan isim oldu.

75'te Beşiktaş'ın tecrübeli Brezilyalısı Adriano rakibine yaptı sert hareket nedeniyle sarı kart gören isim oldu.

Tolga, Tolga, Tolga...

77'de kısa paslarla rakip yarı alanda çoğalan RB Leipzig'de Timo Werner'den aldığı pasla topla buluşan Bruma'nın vuruşunda kaleci Tolga Zengin sağına gelen topu yine müthiş bir şekilde çıkardı.

79'da rakibi Bruma'ya arkadan faul yapan Jeremain Lens sarı kartla cezalandırıldı. 80'de Beşiktaş da son oyuncu değişiklik hakkını kullandı ve Cenk, maçtaki tek golün sahibi Negredo'nun yerine oyuna girdi.

Kırmızı kart çıktı

82. dakikada Leipzig'de Ilsanker, Oyuna sonradan giren Cenk Tosun'a yaptığı sert hareket nedeniyle sarı kart gördü. Bu kart oyuncunun 2. sarı kartı olunca oyun dışında kaldı.

Orkan topu iyi taşıdı

85. dakikada Orkan Çınar sol kanattan topu çok iyi getirdi ve paralel şekilde ceza sahası içerisine girdi. Topu boşta olan Lens'e çıkardı. Lens topun gelişine iyi vurdu ancak kaleci Gulacsi çıkarmayı başardı.

Şok gol!

87'de Leipzig, Naby Keita ile beraberliği yakaladı. Orta alanda Cenk Tosun'un kaybettiği top sonrasında gelişen RB Leipzig atağında Naby Keita, yaklaşık 35 metre top sürerek ceza sahasına girdi, penaltı noktası yakınlarından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarımıza yolladı.

Son sözü Talisca söyledi

Beşiktaş, Anderson Talisca ile yeniden 90. dakikada öne geçti. Sol kanattan Orkan Çınar'ın ortasında penaltı noktasının hemen gerisinde bulunan Anderson Talisca topun gelişine sol ayağıyla şık bir vuruş yaptı ve top ağlara gitti.

Mücadele 2-1 Beşiktaş'ın galibiyeti ile bitti.

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