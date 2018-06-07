Taraftarların sevgilisi satılıyor

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi listesinde kısıtlamaya gidecek olmasıyla yabancılar başta olmak üzere ciddi bir eksilmeye gidilecek. Rodrigues’in ise zam yapma yerine satılmasına karar verildi. Gelen para transfere kaynak oluşturacak.

UEFA ile yapılandırma anlaşmasına imza koyan Galatasaray’ın kurtuluş reçetesi belli oldu. Buna göre sarı-kırmızılıları, zorlu bir 4 yıl bekliyor. Aslan kemerleri sıkacak, israftan kaçınacak.

Mali konuda birçok çalışma içerisine girecek olan sarı-kırmızılılarda takım içerisinde deyim yerindeyse tüm taşlar yerinden oynayacak. Şampiyonlar Ligi için vereceği listede 4 futbolcu eksik yazmak zorunda kalacak olan sarı-kırmızılılarda ciddi bir kadro yapılanması gerçekleştirilecek.

Yüksek maliyetli futbolcularla yollar ayrılacak, gelen teklifler değerlendirilecek. Bu çerçevede primlerle ve maç başı puanlarla beraber Galatasaray’a yıllık maliyeti 30 milyon euroyu aşan 7 yıldız isimden kime teklif gelirse değerlendirecek.

Bu isimler; Muslera, Gomis, Fernando, Feghouli, Belhanda, Maicon, Fernando... Özellikle Feghouli, Belhanda ve Maicon’un satılması, Selçuk İnan’ın ise 2.9 milyon euroluk garanti ücretinin yarı yarıya indirilerek, 2 yıllık yeni bir sözleşme önerilmesi hedefleniyor.

Garry Rodrigues’te ise istediği zammı yapma yerine, satılması kararı çıktı. Buna göre 27 yaşındaki futbolcu gönderilerek transfer için kaynak yaratılacak. Ayrıca yeterli katkıyı veremeyen Eren Derdiyok ve Ahmet Çalık ile yine teknik heyet tarafından üzeri çizilen Tolga Ciğerci’den de kendilerine kulüp bulmaları istenecek. Bu şekilde Cim-Bom hem maddi yükten kurtulacak hem de transfer için yer açacak. Sözleşmesi biten Yasin Öztekin’e ise yeni bir sözleşme sunulmayacak.

2018-2019 sezonundan geçerli olmak üzere ilk yıl 20 milyon euro, ikinci sene ise 10 milyon euro başa baş açığı vermeyi (zarar etmeyi) taahhüt eden sarı-kırmızılılar, sonra iki sezonda ilk yıl zararsız ikinci yıl ise 10 milyon euro kâr edeceği taahhüdüne imza atacağı için takımın maliyetinin düşürülmesi zorunlu görünüyor.

Skorer