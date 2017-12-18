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"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu Soldado, maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve oynadığı son 5 maçta 15 puan topladı. Sarı-Lacivertli ekip Karabük galibiyeti sonrası ligde ikinci sıraya yükseldi. Galibiyeti getiren goller Mehmet Topal ve Valbuena'dan geldi.

71 dakika oyunda kalan Roberto Soldado, yerini İsla'ya bıraktı.

İspanyol golcü Roberto Soldado, hep birlikte Fenerbahçe’yi daha iyi yerlere taşıyacaklarına vurgu yaptı.

Deneyimli oyuncu yaptığı maç değerlendirmesinde, “Bizim için üç puan çok önemliydi.  Altın değerindeydi. Kazanarak olumlu gidişatı devam ettirdik. Maçın başında rakibimiz işimizi zorlaştırdı. Daha sonra duran toptan bulduğumuz golle maçı kolay hale getirdik. Taraftarımızın bizi itme çabası içinde olduklarını görüyorum ama biraz daha rahat olsunlar. Çok gerginlerdi. Bu acelecilik sahaya da yansıdı. Çok iyi takımımız. Hep birlikte Fenerbahçe’yi en yüksek noktaya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman maç sonrası çılgına döndü!

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Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

Fenerbahçe Karabükspor'u yenip 2. sıraya yükseldi

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