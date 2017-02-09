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Aatif'tan Konyaspor'a söz

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Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

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Taraftarlara büyük müjde! Şifresiz...

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe son 32 turunda Rusya takımı Krasnodar ile eşleşti. Fenerbahçe ile Krasnodar arasındaki ilk maç deplasmanda ikinci maç ise Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Taraftarlara büyük müjde! Şifresiz...

Krasnodar ile Fenerbahçe arasında Rusya'da Krasnodar Stadı'nda oynanacak maçın tarihi 16 Şubat 2017 Perşembe saat 19.00'de. Mücadele TRT 1'den ekranlarında şifresiz olarak ekranlara gelecek. İki ekip arasındaki rövanş maçı ise 1 hafta sonra 22 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 20.00'de Kadıköy Ülker Stadyumu'nda.

Fenerbahçe - Krasnodar turunu geçen takım UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına girecek. Takımlar, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak karşılaşmalardan galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde final maçı, 24 Mayıs 2017 tarihinde İsveç’in Stockholm kentindeki 50 bin kişi kapasiteli Friends Arena Stadyumu'nda oynanacak. Bu maç, organizasyondaki 45., Avrupa Ligi ismiyle ise oynanacak 8. final maçı olacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu eşleşmeler...

Athletic Bilbao- APOEL

Legia Warszawa – Ajax

Anderlecht – Zenit

Astra Giurgiu – Genk

Manchester United – St. Etienne

Villarreal – Roma

Ludogorets – Kopenhag

Celta de Vigo - Shakhtar Donetsk

Olympiakos – Osmanlıspor

Gent – Tottenham Hotspur

Rostov - Sparta Prag

Krasnodar - Fenerbahçe

Mönchengladbach – Fiorentina

AZ Alkmaar – Lyon

Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva

PAOK – Schalke

Fenerbahçe'nin UEFA'daki 22 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran, Fabiano Ribeiro, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Gregory van der Wiel, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Ozan Tufan, Volkan Şen, Aatıf Chahechouhe, Jeremain Lens, Robin van Persie, Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Jose Fernandao.

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Taraftarlara büyük müjde! Şifresiz...

Taraftarlara büyük müjde! Şifresiz...

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe son 32 turunda Rusya takımı Krasnodar ile eşleşti. Fenerbahçe ile Krasnodar arasındaki ilk maç deplasmanda ikinci maç ise Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
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