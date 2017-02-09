Taraftarlara büyük müjde! Şifresiz...

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UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe son 32 turunda Rusya takımı Krasnodar ile eşleşti. Fenerbahçe ile Krasnodar arasındaki ilk maç deplasmanda ikinci maç ise Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Krasnodar ile Fenerbahçe arasında Rusya'da Krasnodar Stadı'nda oynanacak maçın tarihi 16 Şubat 2017 Perşembe saat 19.00'de. Mücadele TRT 1'den ekranlarında şifresiz olarak ekranlara gelecek. İki ekip arasındaki rövanş maçı ise 1 hafta sonra 22 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 20.00'de Kadıköy Ülker Stadyumu'nda.
Fenerbahçe - Krasnodar turunu geçen takım UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına girecek. Takımlar, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak karşılaşmalardan galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde final maçı, 24 Mayıs 2017 tarihinde İsveç’in Stockholm kentindeki 50 bin kişi kapasiteli Friends Arena Stadyumu'nda oynanacak. Bu maç, organizasyondaki 45., Avrupa Ligi ismiyle ise oynanacak 8. final maçı olacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu eşleşmeler...
Athletic Bilbao- APOEL
Legia Warszawa – Ajax
Anderlecht – Zenit
Astra Giurgiu – Genk
Manchester United – St. Etienne
Villarreal – Roma
Ludogorets – Kopenhag
Celta de Vigo - Shakhtar Donetsk
Olympiakos – Osmanlıspor
Gent – Tottenham Hotspur
Rostov - Sparta Prag
Krasnodar - Fenerbahçe
Mönchengladbach – Fiorentina
AZ Alkmaar – Lyon
Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva
PAOK – Schalke
Fenerbahçe'nin UEFA'daki 22 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran, Fabiano Ribeiro, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Gregory van der Wiel, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Ozan Tufan, Volkan Şen, Aatıf Chahechouhe, Jeremain Lens, Robin van Persie, Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Jose Fernandao.
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