"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

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Resmen açıkladılar! Seneye yok!

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Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

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Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

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Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

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Galatasaray'da sürpriz transfer!

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Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

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Taraftarlara ayağa kaldıracak Selçuk İnan gelişmesi!

Ersun Yanal'ın eski öğrencisi Selçuk İnan'ı Trabzonspor'a istediği öne sürüldü.

Taraftarlara ayağa kaldıracak Selçuk İnan gelişmesi!

Galatasaray'da hem yönetimin, hem taraftarın, hem de teknik direktörün istemediği isim olan Selçuk İnan'ın Ersun Yanal'ın radarına girdiği kaydedildi.

Selçuk İnan'la, Manisa'da beraber çalışan, daha sonra bu oyuncuyu Trabzonspor'a aldıran ve milli takıma kadar yükselmesinde büyük pay sahibi olan Ersun Yanal bir kez daha eski öğrencisiyle çalımak istediğini seslendirmeye başladı.

Burak'tan sonra Selçuk İnan'ın da geriye dönüş ihtimali konuşulmaya başlandı.

Sezon başında yine bir ara Galatasaray'dan ayrılmasının gündeme geldiği dönemde Ersun Yanal'ın görüştüğü ve Trabzon'a davet ettiği Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak'la Usta'nın, İstanbul'da bir araya geldiği ortaya çıktı.

Usta'nın Altıparmak'la yaptığı görüşmenin Okay Yokuşlu'nun sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili olduğu ancak menajerin Selçuk konusunu Başkan'a açtığı iddia edildi. Galatasaray'dan ayrılması halinde Ersun Yanal'la çalışma fikrine sıcak bakması beklenen Selçuk'un yurt dışından daha cazip bir teklif almaması halinde kamuoyunda oluşacak gündemi de değerlendirerek Trabzonspor'a gelebileceği konuşulmaya başlandı.

Burak konusunda herhangi bir olumlu gelişme yaşanmasının da Selçuk'un tercihinde rol oynayacağı yorumları ağırlık kazandı.

Maç sonu sözleşme açıklaması

Maç sonu sözleşme açıklaması

Trabzonspor 1-0 Karabükspor

Trabzonspor 1-0 Karabükspor

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Trabzonajans

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