Taraftarlar Yunus Akgüne hayran kaldı

18 yaşındaki kanat oyuncusu, Club Africain’le yapılan ve 1-0 kazanılan maçta akıllara kazındı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da onun için, “Griezmann’ı ne zaman almışız!” gibi yorumlar yaptı.

SARI-KIRMIZILILAR yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus ekibi Club Africain ile yaptığı özel maçı 1-0 kazandı. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol, Nagatomo ve Celil Yüksel süre buldu. Cim-Bom, ilk yarıya oranla ikinci devrede daha etkili oldu. Müsabakanın 90+3. dakikasında gelişen atakta ceza sahası içinde Yunus Akgün’ün şutunda kaleciden seken topu Onyekuru tamamladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Yunus, bu şutun öncesinde harika bir çalım attı.

GOL OLACAĞI GÜNLER DE GELECEK

Yunus Akgün maç sonrasında Onyekuru’nun golünün videosunu paylaşarak Twitter hesabından Henry Onyekuru’yu da etiketledi. “Güzel bir galibiyet oldu. Ben de ilk golüme çok yaklaşmıştım; ama umarım o şutun gol olacağı günler de gelecek. Bana güvenen hocalarıma ve destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim” mesajını yayınladı. 2020’ye kadar mukavelesi bulunan 18 yaşındaki genç futbolcunun bu paylaşımı kısa sürece binlerce beğeni alırken yüzlerce kişi tarafından da paylaşıldı.

HOCAM YİNE BOR MADENİ BULMUŞ

KISA sürede en çok konuşulan konu başlıklarından oldu. İşte Yunus hakkında yapılan yorumlardan bazıları: “Yunus Akgün, Harry Kewell’i anımsatıyor bana. Siz de benzerlik gördünüz mu?”, “Yunus Akgün, ligimize renk katacak yeteğene sahip bir oyuncu. Gözlerimizin pasını silen bir genç oyuncu daha. Türk gençlerine güvenin”, “Beyler biz ne zaman Griezmann’ı aldık ya?”, “Hocam yine bor madenlerini bulmuş, çıkarmış”, “İki sene sonra 35 milyon euroya Premier Lig’e transfer olur.”

Akşam