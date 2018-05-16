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Taraftarlar tesisleri bastı, teknik direktör ve futbolculara saldırdı

Sporting Lizbon antrenmanını basan yaklaşık 50 kadar taraftar, teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculara saldırdı.

Taraftarlar tesisleri bastı, teknik direktör ve futbolculara saldırdı

Sporting Lizbon antrenmanını basan yaklaşık 50 kadar yüzleri maskeli taraftar, teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculara saldırdı. Portekiz Premier Ligi'nin son 2 haftasında 5 puan kaybederek Şampiyonlar Ligi şansını yitiren Sporting Lizbon'da taraftarlar antrenman tesisini bastı.

Öfkeli Sporting Lizbon taraftarları iddiaya göre teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte Bas Dost, Acuna, Rui Patrício, William Carvalho ve Rodrigo Battaglia'ya saldırdı.

Bas Dost'un başından yaraladığı belirtilirken Hollandalı futbolcunun fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı buldu.

Sporting'den yapılan ilk açıklama ise, "Sporting bu değil, bu olamaz. Bunu yapanların cezalandırılması için her şeyi yapacağız." şeklinde oldu.

Maça çıkmak istemiyorlar

Saldırının ardından saldırganların olay yerinden kaçtığı bildirildi. Sporting Lizbon'da saldırıya uğrayan futbolcular 20 Mayıs Pazar günü Desportivo Aves ile oynanacak kupa maçına çıkmak istemediklerini açıkladı.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, futbolcuların morallerinin çok bozuk olduğu, bu durumda maç yapamayacaklarını açıkladıkları belirtiliyor.

O Jogo'da yer alan iddiaya göre futbolcular, Sporting Lizbon Kulübü Başkanı Bruno de Carvalho ile de görüşmeyi reddediyor.

Bu arada antrenman için olay yerinde olan gazetecilere de saldırıldığı, kameraların ve fotoğraf makinelerinin kapattırıldığı ve görüntü alınmasına izin verilmediği öğrenildi.

Sporting Lizbon Kulübü saldırıyla ilgili bir açıklama yayınladı:

"Sporting Lizbon kulübü böyle bir vandallığı ve sporculara karşı saldırıyı kabul edemez. Sporting bu değildir, bu olamaz. Sorumluların bulunması için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve suçlular cezalandırılmadan vazgeçmeyeceğiz."

Sporting Lizbon takımı Portekiz Kupası finalinde Desportivo Aves'e karşı oynayacağı maçın hazırlıklarını yapıyordu.

İddialara göre bazı oyuncular Sporting Lizbon ile sözleşmelerini yasal çerçevede nasıl feshedebileceklerini öğrenmek için temsilcileriyle telefon görüşmesi yapıyor.

Bas Dost: "Söyleyecek söz bulamıyorum"

Saldırıyı uğrayan Bas Dost, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Söyleyecek söz bulamıyorum. Bu durumu beklemiyordum. Bu üzücü bir durumdu ve hepimiz şoke olduk. Herkes için bir dram." dedi.

Bu arada Portekiz'de yayın yapan gazeteler bugün "Terör" manşetleriyle haberi okuyucularına duyurdu.

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