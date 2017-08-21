Taraftarlar çıldırdı! Gomis ve Yasin...

Galatasaraylı futbolcular Bafetimbi Gomis ve Yasin Öztekin'in sosyal medya paylaşımlarındaki fark taraftarı çıldırttı!

Süper Lig'in ilk 2 haftasında 6 puan çıkaran tek takım olan Galatasaray, güzel günler geçiriyor. Önce Kayserispor sonra deplasmanda Osmanlıspor'u deviren Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in paylaşımları taraftarı mest ederken Yasin Öztekin'in paylaşımı ise tepkiye neden oldu.

2 haftada 3 gol atan Gomis sosyal medya hesabında 3. hafta oynanacak Sivasspor maçına hazırlandığını gösteren paylaşım yaptı. Diğer yandan ilk 11'deki yerini kaybeden Yasin Öztekin'in paylaşımı ise bir kısım taraftarın tepkisini çekti. Birçok taraftar Yasin'in paylaşımı nedeniyle futbolcuya tepki gösterirken bir kesim de "Tek fotoğrafla olay eleştirisi yapılamaz." yorumlarında bulundu.

Haberturk