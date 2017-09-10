Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Real Madrid'in Levante ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız yıldız Karim Benzema'nın yaklaşık altı hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa ile el sıkışan Fırtına, Arjantinli yıldız için adeta servet ödeyecek. Yıldız futbolcunun, Trabzonspor’a 3 yıllık maliyeti 19 milyon Euro olurken, Sosa da Bordo-Mavili ekibin en pahalı transferlerinden biri olarak tarihe geçecek.
En güçlü aday Niasse

En güçlü aday Niasse

Aykut Kocaman’ın, “Çok yönlü bir oyuncu alacağız” sözlerinden sonra gözler listedeki adaylara çevrildi.
Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Fenerbahçe’nin şu anda yabancı kontenjanı dolu. Bugün bir transfer daha açıklaması beklenen Sarı-Lacivertliler, TFF’ye bildirilecek son listede sakatlığı nedeniyle Van Persie’yi çıkartabilir.
Vida'dan Türkiye itirafı

Vida'dan Türkiye itirafı

Gelecek sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de görmeyi beklediğimiz, Hırvat Milli Takımı’nın yıldızlarından Vida, karşılaşma sonunda çarpıcı itiraflarda bulundu.
Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın 'kendine kulüp bul' dediği Kolombiyalı futbolcusu Pedro Franco, 1 yıllığına Boluspor'a kiralandı.
Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Beşiktaş'ın ilgilendiği İsviçreli sağ bek Stephan Lichtsteiner, kendisine yapılan teklifi reddederek Juventus'ta kalmaya karar verdi.
Adem Büyük bombası

Adem Büyük bombası

Kadrosuna Burak Yılmaz dışında bir yerli forvet daha katmak isteyen Trabzonspor, rotasını Adem Büyük’e çevirdi. Kasımpaşa’da kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun transferi gerçekleşirse, Dame N’Doye ile yollar ayrılacak.

"Taraftarlar artık küfür etmeye gelir"

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ntv Spor'da yayınlanan "Yüzde yüz Futbol" adlı programda Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi.

Taraftarlar artık küfür etmeye gelir

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Kerim Frei muazzam vurdu. Volkan'ı da yolladı köşeye. Bakıyor böyle. Başakşehir takımını bugün beğenmedim. Beğenmediğim Başakşehir 3 gol attı Fenerbahçe'ye, 2-3 tane de kaçırdı. Aziz Yıldırım kongrede "Mayıs ayında transferi bitireceğiz" demişti ama Neto Eylül ayında geldi. Galatasaray'a bakıyoruz transferi Nisan'da bitirmişler. Yarın kazanırsa farkı 7 yapacak. Volkan Babacan'a atılan yabancı madde geldiği için büyük ihtimalle ceza alacak. Fenerbahçe'nin tribünü dolduracak bir maçı kaldı. O da Beşiktaş maçı. Bir daha da bulamazsın. Ancak küfür etmeye gelirler. Her teknik direktör bilimden ve maç analizlerinden faydalanmalıdır. Maradona'ya bak yapamadı, Zidane'a bak durum ortada. Real Madrid'de Zidane rakip analiz ediyor ama önce ben diyor. Beşiktaş da önce ben diyor. Ama Kocaman, önce sen diyor.  Giuliano ve Valbuena'nın aynı anda sahada kalması zor. Dünya futbolu bu fiziksel kalitede iki futbolcuyu kaldırmıyor artık. Tabii ki sabır önemli. Zaman gerekli evet ama, Fenerbahçe gelecek için ışık veriyor mu? Ben çok ışık görmedim açıkçası. Fırat Aydınus muhteşem bir maç yönetti. Müthiş bir hakem."

Tribünden atılan pet şişe kafasına isabet etti

Tribünden atılan pet şişe kafasına isabet etti

Volkan Demirel yine yuhalandı!

Volkan Demirel yine yuhalandı!

Başakşehir Fenerbahçe'yi 90+3'te yıktı

Başakşehir Fenerbahçe'yi 90+3'te yıktı


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Tribünden atılan pet şişe kafasına isabet etti

Tribünden atılan pet şişe kafasına isabet etti

Medipol Başakşehir kalecisi Volkan Babacan, ikinci yarının başlamasına saniyeler kala, tirbünlerden atılan ve kafasına isabet eden su şişesi nedeniyle yerde kaldı.
Volkan Demirel yine yuhalandı!

Volkan Demirel yine yuhalandı!

Fenerbahçe taraftarı, Başakşehir karşılaşmasında 3 gol yiyen kaleci Volkan Demirel'i ıslık ve yuhalamalarla protesto etti.
Taraftarlar artık küfür etmeye gelir

"Taraftarlar artık küfür etmeye gelir"

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ntv Spor'da yayınlanan "Yüzde yüz Futbol" adlı programda Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi.
Başakşehir Fenerbahçeyi 90+3te yıktı

Başakşehir Fenerbahçe'yi 90+3'te yıktı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Başakşehir'i ağırladı. Zorlu mücadeleyi Başakşehir, Kerim Frei'ın 90+3'te mükemmel golü ile 3-2 kazandı ve Kadıköy'den 3 puanla döndü.
Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Fenerbahçe’nin şu anda yabancı kontenjanı dolu. Bugün bir transfer daha açıklaması beklenen Sarı-Lacivertliler, TFF’ye bildirilecek son listede sakatlığı nedeniyle Van Persie’yi çıkartabilir.
Galatasarayın istediği golcüyü son günde Fenerbahçe kapıyor!

Galatasaray'ın istediği golcüyü son günde Fenerbahçe kapıyor!

Fernandao'nun henüz iyileşememesi, Robin van Persie'nin sakat olması nedeniyle Fenerbahçe, forvet takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertliler, bugün transfer dönemini bitmeden forvet transferini bitirmek istiyor.
En güçlü aday Niasse

En güçlü aday Niasse

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Yönetim Robin van Persieye cezayı kesti

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Fenerbahçe'nin yaptığı sakatlık açıklamasının ardından sosyal medya hesabından "Benim iznim ve rızam olmadan açıklama yapılması üzdü" diyen Robin van Persie, yönetimin hedefindeki isim.
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Roberto Soldado turp gibi

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Tribünler Ozan Tufanı ıslıkladı

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Strum Grazdan Fenerbahçeye gözdağı

Strum Graz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sturm Graz, Avusturya liginde karşılaştığı Sankt Pölten’i 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi....
Robin van Persieyi istediklerini itiraf ettiler

Robin van Persie'yi istediklerini itiraf ettiler

Feyenoord Sportif Direktörü Martin van Geel, Van Persie'nin transferini istediklerini söyledi....