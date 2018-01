Taraftar ıslıkladı, Aykut Kocaman 'olmazsa olmazım' dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-1 kazandıkları Göztepe maçı sonrası konuştu.

Fenerbahçe'nin teknik patronu Aykut Kocaman, Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı.

Sarı-Lacivertli ekibin hocası şu ifadeleri kullandı:

"Başardık, bir tarafından bakarsanız, gerçekten öyle. Görünen şu ki, işimizin zorluğun da ötesinde olduğunu görüyorum. En büyük rakibimiz, herhalde kendimiziz. Rakiplerimiz pozisyona giremese de biz onlara pozisyon hazırlıyoruz. Rakibimiz iyi organize olan, sert... Sertlik yapıyorlar anlamında söylemiyorum, bugün onu da yaptılar da. İyi dizayn edilmiş, kaliteli bir takım. Ama onlar pozisyona girmeden biz armağan ettik. Oyuncuyu sürekli ıslıklamak doğru değil ki. İyi yapıyor, kötü yapıyor ama canla başla bir şey yapmaya çalışıyor bu çocuklar. Bu takımın en büyük gücü taraftarı. Biz başka takımın oyuncusu ya da teknik direktörü değiliz. O ıslıklayanlar eğer şampiyonluğu istiyorsa, biraz daha dikkatli olmalarında fayda var."

"Dirar olmazsa olmazımız"

Aykut Kocaman, taraftarın eleştirisiyle karşılaşan Nabil Dirar’ın takımının olmazsa olmazı olduğunu dile getirdi.

Faslı oyuncunun zaman zaman hatalar da yaptığını aktaran Kocaman, "Çok güçlü bir karakter. Antrenör gözüyle bakıldığı zaman maçların her saniyesini seyreden biri olarak, Dirar bu takımın olmazsa olmazıdır. ’Seyircilere’ söyleyecek bir şey yok, onlar ıslıklar. Büyümeye çalışan, kuvvetli takımım rakiplerini baskı altına alırken olmazsa olmazı Dirar’dır. Saha dışında da çok güçlü bir karakter. Asla morali bozulmaz. Her hata yapanı da destekleyen bir karakter. Bu karaktere her zaman destek olacağız." ifadelerini kullandı.

"Ben de insanım"

Aykut Kocaman, sosyal medyada Mathieu Valbuena’yı oynatmadığı ve diğer oyuncu tercihleriyle ilgili yapılan eleştirilerin sorulması üzerine şu cevabı verdi:

"Ben de insanım. Bunların farkındayım. Farklı yerlerden bakıyoruz. Doğrularla yanlışların yer değiştirdiğini görüyorum. Zor ama yapacak bir şey yok. Bu ülkede yaşayan bir insanım. Oyuna bakışım, oyunculara davranışımla şunu öğrendim, doğru bildiklerimiz her şeye rağmen ısrarla ve inatla yapmaya çalışacağım. Mesleki anlamda bu davranışlarla hayatta kaldım. Bildiklerimi yapabilmek için sonuna kadar gücümü kullanacağım. Umarım hatalarım az olur. Hatalarımızı düzeltmeye çalışıyoruz.Temel amaçlarının bütün maçları kazanmak olduğunu vurgulayan Kocaman, "Deplasmandaki maçlardan minimum kayıpla ayrılmamız büyük anlam kazanacak gibi gözüküyor. Her takım son derece sert ve organize. Artık takımlar iyi yönetiliyor. Tecrübeli yabancı futbolcular da var. Bizim en büyük ihtiyacımız, transferimiz, heyecan istek güzel ama birikmiş o psikolojinin oluşturduğu gergin ortamı düzeltmek. Taraftarımızla sevinci, üzüntüyü yaşarsak en büyük transferimiz bu olur. Yoksa her sene 10-12 oyuncu alınıyor zaten. Hala transfer deniyorsa temel problemi bulamıyoruz demektir. Oyuncuları biraz daha anlarsak en büyük transfer olur. Ortak menfaatimiz Fenerbahçe." değerlendirmesinde bulundu.