Quaresma'ya çılgın teklif! Tam 63 milyon...

Quaresma'ya çılgın teklif! Tam 63 milyon...

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Yasin hakkında karar verildi!

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Satışa çıktı, 9 teklif geldi!

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Beşiktaş'ın Şenol Güneş planı ortaya çıktı!

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İşte Vitor Pereira'nın yeni takımı!

İşte Vitor Pereira'nın yeni takımı!

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Süper Lig ekibi Jose Sosa'nın peşinde!

Süper Lig ekibi Jose Sosa'nın peşinde!

Antalyaspor, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Jose Sosa'yı transfer etmek için girişimleri hızlandırdı.

Tanju Çolak gözaltına alındı!

Bir dönemin ünlü futbolcusu ve günümüzün futbol yorumcusu Tanju Çolak, İstanbul'da gözaltına alındı. Mafya operasyonunda yakalanan Çolak'ın Ankara'ya götürüldüğü bildiriliyor.

Tanju Çolak gözaltına alındı!

Ankara merkezli mafya operasyonunda bir dönemin ünlü futbolcusu ve günümüzün futbol yorumcusu Tanju Çolak gözaltına alındı.

İstanbul'da gözaltına alınan Çolak'ın Ankara'ya götürüldüğü bildiriliyor. Çolak'ın Ankara merkezli mafyayla bağlantısı olduğu belirlendi ve gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli mafya operasyonunda bir dönemin ünlü futbolcusu ve günümüzün futbol yorumcusu Tanju Çolak gözaltına alındı.

İstanbul'da gözaltına alınan Çolak'ın Ankara'ya götürüldüğü belirtildi. Çolak'ın Ankara merkezli mafyayla bağlantısı olduğu belirlendi ve gözaltı kararı verildi.

Yasin Öztekin hakkında karar verildi!

Yasin Öztekin hakkında karar verildi!

Quaresma'ya çılgın teklif! Tam 63 milyon...

Quaresma'ya çılgın teklif! Tam 63 milyon...


"GALATASARAY İÇİN KÜKREMEYE HAZIRIM"


 

Milliyet

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Yasin Öztekin hakkında karar verildi!

Yasin Öztekin hakkında karar verildi!

İki sezon önce kazanılan 3 kupalı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yasin Öztekin, Galatasaray’la sözleşmesini uzatmak için adeta gün sayıyor.
Quaresmaya çılgın teklif! Tam 63 milyon...

Quaresma'ya çılgın teklif! Tam 63 milyon...

Beşiktaş'ta son iki sezonda başarılı bir performans sergileyen Ricardo Quaresma, Çin kulüplerinin de gözdesi durumunda.
Tanju Çolak gözaltına alındı!

Tanju Çolak gözaltına alındı!

Bir dönemin ünlü futbolcusu ve günümüzün futbol yorumcusu Tanju Çolak, İstanbul'da gözaltına alındı. Mafya operasyonunda yakalanan Çolak'ın Ankara'ya götürüldüğü bildiriliyor.
GALATASARAY İÇİN KÜKREMEYE HAZIRIM

"GALATASARAY İÇİN KÜKREMEYE HAZIRIM"

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