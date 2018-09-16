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Tam bir arapsaçı! Negredo, kulübünden izinsiz Al Nasra gitti

"Ailemle çok mutluyduk ama...”

Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 33  yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür ederek, "Kulüp ve benim  için en iyisi bu. Beşiktaş'ı, şehri seviyorum ancak futbolda durumlar bazen karmaşık olabiliyor. Buradan ayrıldığım için üzgünüm. İstanbul'da çok mutluydum.  Futbolda bir gün burada başka bir gün farklı bir noktada olabiliyorsunuz."  ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Şenol Güneş ile herhangi bir problemleri olmadığını ifade eden tecrübeli oyuncu, "Şenol Güneş iyi bir insan, iyi bir teknik direktör.  Yaşadığım problem maaşımla ilgili ekonomik bir durum. Bu durum, kulüp ve benim için zorluk çıkarıyor." diye konuştu.

Ancak Beşiktaş yönetimi, bu transfere izni olmadığını açıkladı.

ORMAN'DAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA: 'HABERİM YOK'

Başkan Fikret Orman düzenlediği basın toplantısında Negredo sorusuna şaşırtan bir cevap verdi. Orman; 'Negredo’nun transferinden haberim yok. Negredo bir yere gittiyse kulübümüzün onayıyla gitmiş olamaz. Beşiktaş'a teşekkür ettiyse inşallah iyi bir bonservis bedeli getirmiştir, biz de ona teşekkür ederiz.' açıklamasında bulundu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Bizim iznimizle gitmedi

AA'ya konuşan Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Alvaro Negredo'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidişinin kendi izinleriyle olmadığını söyledi.

Mahmutyazıcıoğlu, İspanyol forvet ile ilgili olarak, "Biz gitmesi için izin vermedik ama kendisi sağlık kontrolünden geçmek istedi. Bugün de izinli olduğu için gitmiş." diye konuştu.

Yaşanan gelişmeler üzerine yönetimin kulüp yetkililerini Atatürk Havalimanı'na göndererek imza beyannamesi aldığını belirten Mahmutyazıcıoğlu, "Haberimiz olduktan sonra bir yetkiliyi havaalanına gönderdik ve imza beyannamesi aldık. Yarın akşam idmanımız var. Negredo bu idmana çıkmazsa hukuki süreci başlatmamız için tüm tedbirleri aldık. İstediğimiz şartlarda olursa bu transfer biter ama aksi bir durumda hukuki yollara başvuracağız. Negredo bugün izinli olduğu için istediği yere gidebilir. Buna bizim bir müdahalemiz olamaz. Yarınki idmana kadar vakti var. Aksi bir durumda üzerimize düşeni yaparız." ifadelerini kullandı.

Maaşı tartışma konusu olmuştu

Alvaro Negredo, 2017-2018 sezonu başında Valencia'dan 2,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu siyah-beyazlılarda 2+1 yıllık sözleşme  imzalamıştı.

İlk iki sezonu için 4 milyon 350 bin avroluk sözleşme imzalayan İspanyol oyuncu, yüksek maaşı nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

Siyah-beyazlı formayla 48 resmi maça çıkan Alvaro Negredo, 18 kez  ağları havalandırdı.

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