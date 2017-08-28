Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Genç oyunculara yaptığı yatırımla ön plana çıkan ve kısa sürede bunu saha içi başarıya da çeviren Monaco'nun genç yıldızlarının talipleri bitmiyor. Son hedef Thomas Lemar.
Moussa Sow müjdesi

Moussa Sow müjdesi

Kanat-forvet arayan Fenerbahçe yönetimi, eski oyuncusu Moussa Sow'la yeniden temasa geçti. Sow'un Al Ahli idarecilerini ikna etmek için düğmeye bastığı, transferde son pürüzlerin kaldığı belirtildi.
Trabzonspor bu haberle yıkıldı

Trabzonspor bu haberle yıkıldı

İtalyan devi Inter, Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Moussa Sissoko için Tottenham'la görüşmelere başladı.
Denayer için yeni girişim

Denayer için yeni girişim

Stopere takviye yapmakta kararlı olan Cim Bom, daha önce kiralık olarak takımda forma giyen Jason Denayer’ı, bir kez daha Manchester City’den kiralamak istiyor.
Tosic'ten yönetime mesaj

Tosic'ten yönetime mesaj

Yeni sezona mükemmel bir başlangıç yapan Dusko Tosic, Bursaspor maçında klas futbolunu golle taçlandırmayı başardı.
Sinan Gümüş milli arada gidebilir

Sinan Gümüş milli arada gidebilir

Sinan Gümüş için gelen transfer tekliflerinin artmasının ardından genç yıldızın geleceğinin, bu milli arada netleşmesi bekleniyor.
Dembele'nin yeni Yarmolenko ile doluyor

Dembele'nin yeni Yarmolenko ile doluyor

Borussia Dortmund, Ousmane Dembele’nin boşluğunu Andriy Yarmolenko ile doldurmayı planlıyor.
Şenol Güneş zaman istedi

Şenol Güneş zaman istedi

Güneş, ekip olarak ilerleyen haftalarda daha etkili bir görüntü sergileyeceklerini söyledi.

Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Genç oyunculara yaptığı yatırımla ön plana çıkan ve kısa sürede bunu saha içi başarıya da çeviren Monaco'nun genç yıldızlarının talipleri bitmiyor. Son hedef Thomas Lemar.

Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Benjamin Mendy, Bernardo Silva ve Tiemoue Bakayoko gibi yıldızlarından 140 milyon euroya yakın para kazanan Monaco'ya şimdi de Thomas Lemar için 80 milyon euroluk teklif yapıldı.

Fransız L'Equipe'te yer alan habere göre, 21 yaşındaki kanat forvet oyuncusu için Liverpool, 72 milyon euro ve 8 milyon euro bonuslar olmak üzere toplam 80 milyon euroluk teklif yaptı.

Liverpool'un Monaco'ya bugün ya da en geç yarın net bir cevap vermesi bekleniyor. Lemar geçtiğimiz sezon 55 maçta 14 gol, 17 asistlik performans sergilemişti.

Zlatan geri döndü!

Zlatan geri döndü!

Guardiola Messi'yi açıkladı! 300 milyon euro...

Guardiola Messi'yi açıkladı! 300 milyon euro...

Messi için 300 milyon euro!

Messi için 300 milyon euro!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Genç oyunculara yaptığı yatırımla ön plana çıkan ve kısa sürede bunu saha içi başarıya da çeviren Monaco'nun genç yıldızlarının talipleri bitmiyor. Son hedef Thomas Lemar.
Zlatan geri döndü!

Zlatan geri döndü!

İsveçli süperstar Zlatan Ibrahimovic, yeniden Manchester United ile anlaşmaya vardı.
Guardiola Messiyi açıkladı! 300 milyon euro...

Guardiola Messi'yi açıkladı! 300 milyon euro...

Neymar'ın, 222 milyon Euro karşılığında Paris Saint Germain'e transferi, futbol dünyasında taşları yerinde oynattı.
Messi için 300 milyon euro!

Messi için 300 milyon euro!

Neymar'ın 222 milyon euro bedelle PSG'nin yolunu tutmasının ardından, bir başka iddia da Lionel Messi için geldi. Yahoo Sport France, Manchester City'nin, Messi için 300 milyon euro serbest kalma maddesini ödeyerek, yıldız futbolcuyu kadrosuna katacağını

Arda Turanın yerine göz dikti

Arda Turan'ın yerine göz dikti

Mesut Özil'in, Arda Turan'la yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona'ya transfer olmak istediği öne sürüldü.
Galatasaraya transferde kötü haber!

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın uzun süre gündeminde kalan Juventus'lu futbolcu Mario Lemina, 17+3 milyon euro karşılığında, Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın yolunu tuttu.
Tarihin en pahalı transferi resmen gerçekleşti!

Tarihin en pahalı transferi resmen gerçekleşti!

İngiliz devi Manchester City, Monaco'nun sol beki Benjamin Mendy'yi transfer ettiğini açıkladı. 52 milyon Pound ödenen Fransız oyuncu, futbol tarihinin en pahalı savunmacısı oldu.
Manchester Cityden flaş karar!

Manchester City'den flaş karar!

İngiliz devi Manchester City, yeni sezon öncesi kampı için Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtu.
Fenerbahçeden Manchester Cityye gidiyor!

Fenerbahçe'den Manchester City'ye gidiyor!

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Oğuz Kağan Güçtekin, AZ Alkmaar'dan sonra bir dünya devinin daha radarına girdi! İşte detaylar...
Mesut Özilden kafaları karıştıran transfer açıklaması

Mesut Özil'den kafaları karıştıran transfer açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, tercihinin takımda kalmaktan yana olduğunu belirtti.
Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu...
Paraları saçtı, küme düştü!

Paraları saçtı, küme düştü!

İngiltere Premier Ligi’nde küme düşen Sunderland’in, bu sezon en çok maaş ödeyen 22. kulüp olduğu ortaya çıktı....
Lacazettee iki dev talip

Lacazette'e iki dev talip

Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edilen ancak İspanyol ekibine CAS’tan gelen transfer yasağı nedeniyle planları suya düşen...
Yaya Tourede son dakika!

Yaya Toure'de son dakika!

İngiliz devi Manchester City'de sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacağı konuşulan Fildişi'li tecrübeli orta saha Yaya Toure,...
Galatasarayın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Galatasaray'ın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Slaven Bilic'in menajerliğini yaptığı West Ham United, ismi Galatasaray'la anılan Arjantinli futbolcu Pablo Zabaleta ile 2 yıllık...
Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ekvadorlu futbolcusu Antonio Valencia'nın sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı....