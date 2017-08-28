Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Genç oyunculara yaptığı yatırımla ön plana çıkan ve kısa sürede bunu saha içi başarıya da çeviren Monaco'nun genç yıldızlarının talipleri bitmiyor. Son hedef Thomas Lemar.

Benjamin Mendy, Bernardo Silva ve Tiemoue Bakayoko gibi yıldızlarından 140 milyon euroya yakın para kazanan Monaco'ya şimdi de Thomas Lemar için 80 milyon euroluk teklif yapıldı.

Fransız L'Equipe'te yer alan habere göre, 21 yaşındaki kanat forvet oyuncusu için Liverpool, 72 milyon euro ve 8 milyon euro bonuslar olmak üzere toplam 80 milyon euroluk teklif yaptı.

Liverpool'un Monaco'ya bugün ya da en geç yarın net bir cevap vermesi bekleniyor. Lemar geçtiğimiz sezon 55 maçta 14 gol, 17 asistlik performans sergilemişti.