Tam 38 milyon euro!

Finansal olarak sıkıntılı bir süreçten geçen G.Saray’a üst üste transfer teklifleri geliyor. Maicon’u soran Inter’e 20 milyon euro fiyat çekildi. Ndiaye’yi isteyen Premier Lig temsilcisinden de benzer bir rakam talep edilecek.

İtalyan ekibi Inter, Türkiye’den gelen raporlara göre; Galatasaray’ın defans oyuncusu Maicon için nabız yokladı.

Aslan, Inter’e 29 yaşındaki Brezilyalı stoper için 20 milyon euro fiyat çekti. Tıpkı G.Saray gibi finansal olarak sıkıntılı bir dönemden geçen Inter’in bu rakam üzerine şimdilik geri çekildiği ancak ilerleyen haftalarda yeniden girişimde bulunabileceği öğrenildi. Ancak Brezilyalı stoper, Fatih Terim’in vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Sambacı 7 milyon euroya Sao Paulo’dan alınmıştı.

HABERİ İNGİLİZ BBC DUYURDU

İş sadece Maicon’la sınırlı kalmadı. Premier Lig ekibi Stoke City’nin sezon başında da istediği Badou Ndiaye için Galatasaray’ın kapısını çalacağı iddia edildi. BBC’de yer alan habere göre; Stoke City, kesin olarak orta saha oyuncusu transfer etme kararı aldı ve ilk hedefini Badou Ndiaye olarak belirledi. 1990 doğumlu Ndiaye’nin Galatasaray ile yaptığı sözleşmede önümüzdeki sezon sonu için geçerli 18 milyon euro karşılığı çıkış opsiyonu bulunuyor. Senegalli bu sezon 1 gol atıp, 2 asit yaptı.

İki oyuncu futbolcu için istenen toplam 38 milyon euro, bugünkü kurla yaklaşık 170 milyon Türk Lirası ediyor.

SPORTİF AŞ’DE BÜYÜK SIKINTI

Fatih Terim iki futbolcusunun da satılmasını istemiyor. Ancak toplamda talep edilen 38 milyon euroluk bonservisin kulüp kasasına girmesi halinde Sarı-Kırmızılılar ekonomik anlamda biraz nefes alabilir. Sportif AŞ’nin mayıs ayında zarar göstermemesi gerekiyor. 4 yıldır eksi hanelerde bulunan Sportif AŞ, bu yıl da aynı sıkıntıyı yaşarsa, Kayyum atanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Sarı-Kırmızılı ekip, futbolcu alsa ayrı bir dert, satsa ayrı bir dert. Bu darboğazın bir şekilde aşılması gerekiyor.

Akşam