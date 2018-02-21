Taliscayı yıkan haber

Brezilya basını milli takım seçilmeleri için takibe alınan Beşiktaşlı yıldızın kadroya girmesinin zor olduğunu, bunun için Beşiktaş formasıyla olağanüstü işler yapması gerektiğini vurguladı.

Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası finallerinde Brezilya kadrosunda yer almayı hayal eden Talisca'nın işinin çok zor olduğu belirtildi.

Brezilya basını, bu oyuncuyu bir süredir milli takım yetkililerinin takip ettiğini ve performansından etkilendiğini vurgularken, "Ancak buna rağmen Talisca'nın Rusya yolu dikenli. Çünkü onun yerindeki alternatif oyuncular çok formda marka isimler. İşi çok zor" değerlendirmesini yaptı.

Akşam