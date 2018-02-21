Tarık Çamdal şaşkınlığı

Tarık Çamdal şaşkınlığı

Fatih Terim’in kadro dışı bıraktığı Tarık Çamdal, bugünkü idmanda yer aldı.
Yırtık tespit edildi

Yırtık tespit edildi

Galatasaray Kulübü, kaleci Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğunu ve ameliyat olacağını açıkladı.
"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçının ardından hakemlerin son dönemdeki kararlarını eleştirdi.
RvP atmaya devam ediyor

RvP atmaya devam ediyor

Feyenoord forması giyen Robin van Persie, takımının Heracles'la oynadığı maça ilk 11'de başladı ve fileleri havalandırarak ligdeki 2. golünü kaydetti.
Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Arsenal'in eski oyuncusu ve akademi direktörü Liam Brady, Harry Kane'i neden gönderdiklerini açıkladı.
Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Trabzonsporlu Hugo Rodallega, ülkesinin takımlarından Atletico Nacional'e transferinin son anda gerçekleşmediğini söyledi.
Giuliano farkını ortaya koydu

Giuliano farkını ortaya koydu

Fenerbahçe’nin başarılı 10 numarası Giuliano oynadığı iyi futbolla takımını üst sıralara taşıyor. Brezilyalı futbolcu, ligde mücadele ettiği 17 karşılaşmada 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, takım kaptanı Andre Santos'un arkadaşı yıldız futbolcu Neymar'ın, düzenledikleri piyangoya 5 bin bilet alarak destek olduğunu bildirdi.

Talisca'yı yıkan haber

Brezilya basını milli takım seçilmeleri için takibe alınan Beşiktaşlı yıldızın kadroya girmesinin zor olduğunu, bunun için Beşiktaş formasıyla olağanüstü işler yapması gerektiğini vurguladı.

Taliscayı yıkan haber

Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası finallerinde Brezilya kadrosunda yer almayı hayal eden Talisca'nın işinin çok zor olduğu belirtildi.

Brezilya basını, bu oyuncuyu bir süredir milli takım yetkililerinin takip ettiğini ve performansından etkilendiğini vurgularken, "Ancak buna rağmen Talisca'nın Rusya yolu dikenli. Çünkü onun yerindeki alternatif oyuncular çok formda marka isimler. İşi çok zor" değerlendirmesini yaptı.

Yine Caner Erkin, yine olay!

Yine Caner Erkin, yine olay!

Vagner Love'dan beklenmedik itiraf

Vagner Love'dan beklenmedik itiraf

5-0 sonrası büyük kriz:

5-0 sonrası büyük kriz: "Duygularımı açıklarsam..."


 

Akşam

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Yine Caner Erkin, yine olay!

Yine Caner Erkin, yine olay!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 5-0 yenilirken teknik direktör Şenol Güneş ile Caner Erkin arasında sinirler gerildi.
Vagner Lovedan beklenmedik itiraf

Vagner Love'dan beklenmedik itiraf

Beşiktaş forması giyen tecrübeli golcü Vagner Love, Brezilya basınına yaptığı açıklamada önemli bir transfer itirafında da bulundu.
5-0 sonrası büyük kriz: Duygularımı açıklarsam...

5-0 sonrası büyük kriz: "Duygularımı açıklarsam..."

Bayern Münih'te oyuna sonradan giren Robben, maç sonrasında sert açıklamalar yaptı.
Mehmet Demirkol: 5-0 çok da kötü bir sonuç değil

Mehmet Demirkol: "5-0 çok da kötü bir sonuç değil"

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol Bayern Münih-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.
Taliscayı yıkan haber

Talisca'yı yıkan haber

Brezilya basını milli takım seçilmeleri için takibe alınan Beşiktaşlı yıldızın kadroya girmesinin zor olduğunu, bunun için Beşiktaş formasıyla olağanüstü işler yapması gerektiğini vurguladı.
ESPNden Şenol Güneşe ağır eleştiri

ESPN'den Şenol Güneş'e ağır eleştiri

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Maç sonrası 3 Bayernli Quaresmaya koştu ve...

Maç sonrası 3 Bayernli Quaresma'ya koştu ve...

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Bayern Münih deplasmanında ağır bir mağlubiyet alırken maç sonu ise ilginç bir olay yaşandı.
Vida için çok sert ifade: Hain

Vida için çok sert ifade: Hain

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