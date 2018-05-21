Taliscanın yerine frikik ustası geliyor

Beşiktaş Yönetimi, Talisca'nın yerine Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen Dimitrios Pelkas'ı listenin başına aldı.

BU SEZON 12 GOL KAYDETTİ

Bu sezon PAOK'ta 3. sezonunu yaşayan 24 yaşındaki Yunan futbolcu 37 resmi maçta forma giyerken fileleri 12 kez havalandırdı. 10 numara pozisyonunda görev yapan Pelkas'ın yıldızı giderek parlıyor.

FRİKİKLERİ ÇOK İYİ KULLANIYOR

Talısca gibi frikik atışlarını çok iyi kullanan Pelkas uzaktan mermi gibi şutlar atmasıyla tanınıyor. Yunanistan futbolunun parlayan yıldızı olarak gösterilen Pelkas süratli bir oyuncu olarak da dikkat çekiyor.

ORMAN, PAOK'LA GÖRÜŞECEK

Fikret Orman'ın PAOK'lu yöneticilerle Pelkas'ın durumunu görüşeceği ve resmi teklif yapacağı öne sürüldü. Beşiktaş bu transferde para ile birlikte Yunan ekibine Lens ya da Vagner Love'u önerecek.

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