F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

Akhisar’ın Fenerbahçe’yi 3-2 devirdiği son lig maçı ve kupa finalinde toplam 3 asist yaparak dikkat çeken Muğdat Çelik, Galatasaray’la el sıkışmak üzere.
Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Beşiktaş yönetimi, Anderson Talisca için son bir hamle yaptı.
Galatasaray'da 7 ayrılık

Galatasaray'da 7 ayrılık

Hiç süre alamayan Eray İşcan, Carrasso, Hakan Balta, Latovlevici, Koray Günter, Umut Gündoğan ile forma şansını yitiren Yasin Öztekin’in kontratları sona erdi.
Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı.
Transferi için İstanbul'a geldi

Transferi için İstanbul'a geldi

Her transfer döneminde adı Süper Lig kulüpleriyle anılan gurbetçi oyuncu Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.
Müthiş takas teklifi

Müthiş takas teklifi

Uzun süredir Beşiktaş’ın yıldızı Oğuzhan Özyakup’u transfer etmek isteyen İngiliz ekibi Everton, takas artı para önerisinde bulundu.
Beşiktaş'a yeşil ışık

Beşiktaş'a yeşil ışık

Kara Kartal’ın radarındaki Deniz Türüç, Beşiktaş’a yeşil ışık yaktı.
Kararını verdi! İşte 1. forveti

Kararını verdi! İşte 1. forveti

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş, yeni sezon kadrosunun planlanması için bir araya geldi. Deneyimli teknik adam, Alvaro Negredo ve Vagner Love'ın takımdaki geleceğiyle ilgili fikrini başkan Fikret Orman'a iletti.

Talisca'nın menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Beşiktaş yönetimi, Anderson Talisca için son bir hamle yaptı.

Taliscanın menajeri Beşiktaşı çıldırttı

Kiralık sözleşmesi bu akşam sona erecek olan Anderson Talisca'yı kadrosunda tutmak için son bir hamle yapan Beşiktaş yönetimi, menajerin tavrı karşısında çileden çıktı.

Benfica'ya 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ödemeden önce oyuncu ile anlaşmaya çalışan siyahbeyazlılar, 5 milyon Euro imza parası isteyen menajeri Carlos Leite'yi ikna etmeye çalışıyordu. Ancak dün yapılan görüşmede Leite, rakamı 6 milyon Euro'ya çıkardı. Bu tavır karşısında çok sinirlenen siyah-beyazlılar, masadan kalktı. İki sezondur Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca ile anlaşma ihtimali de son dakikada bir mucize olmazsa ortadan kalktı.

Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Serdar Taşçı transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi

Serdar Taşçı transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'a yeşil ışık

Beşiktaş'a yeşil ışık


 

Sabah

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Serdar Taşçı transfer görüşmesi için İstanbula geldi

Serdar Taşçı transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi

Her transfer döneminde adı Süper Lig kulüpleriyle anılan gurbetçi oyuncu Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.
Beşiktaşa yeşil ışık

Beşiktaş'a yeşil ışık

Kara Kartal’ın radarındaki Deniz Türüç, Beşiktaş’a yeşil ışık yaktı.
Fenerbahçenin kabusu Aslan oluyor

Fenerbahçe'nin kabusu Aslan oluyor

Akhisar’ın Fenerbahçe’yi 3-2 devirdiği son lig maçı ve kupa finalinde toplam 3 asist yaparak dikkat çeken Muğdat Çelik, Galatasaray’la el sıkışmak üzere.
Müthiş takas teklifi

Müthiş takas teklifi

Uzun süredir Beşiktaş’ın yıldızı Oğuzhan Özyakup’u transfer etmek isteyen İngiliz ekibi Everton, takas artı para önerisinde bulundu.
Şenol Güneş kararını verdi! İşte 1. forveti

Şenol Güneş kararını verdi! İşte 1. forveti

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş, yeni sezon kadrosunun planlanması için bir araya geldi. Deneyimli teknik adam, Alvaro Negredo ve Vagner Love'ın takımdaki geleceğiyle ilgili fikrini başkan Fikret Orman'a iletti.
Galatasarayda 7 ayrılık

Galatasaray'da 7 ayrılık

Hiç süre alamayan Eray İşcan, Carrasso, Hakan Balta, Latovlevici, Koray Günter, Umut Gündoğan ile forma şansını yitiren Yasin Öztekin’in kontratları sona erdi.
Taliscanın menajeri Beşiktaşı çıldırttı

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