Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.
Demba Ba'dan ömürlük imza

Demba Ba'dan ömürlük imza

Devre arasında 6 aylığına sözleşme imzalayan Demba Ba, Göztepe’de kalıyor.
Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Daha önce Premier Lig ekibi WBA'nın transfer listesinde olan Okay Yokuşlu'ya şimdi de Sevilla talip oldu.
Tolgay için istediği para dudak uçuklattı

Tolgay için istediği para dudak uçuklattı

Bayer Leverkusen, geçen sezon da peşinden koştuğu tecrübeli futbolcu için atağa kalktı. Son olarak 9 milyon Euro'luk (42.5 milyon TL) teklifi reddedilen Bundesliga devinin bu hamlesi sonrasında Başkan Fikret Orman'ın sezon sonunu işaret ettiği kaydedildi.
Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Alexander Milosevic, İsveç ekibi AIK Solna ile anlaştı.

Talisca'nın istekleri yönetimi çıldırttı

Beşikaş’ın Benfica’dan bonservisini almaya çalıştığı Sambacı’nın kalmak için şartlar ileri sürmesi yönetimi rahatsız etti. Balkan Fikret Orman, Talisca konusunda sezon sonunu bekleyecek.

Taliscanın istekleri yönetimi çıldırttı

Kartal’ın Benfica’dan 2 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı ve şimdi de bonservisini almak için uğraştığı Anderson Talisca’nın kalmak için bazı şartları ileri sürdüğü ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan haberlerde sözleşmesine 21 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Brezilyalı yıldızın ‘Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağım sezon sonunda belli olacak. Başka takımlardan da teklifler var. Şu anda yıllık 2.4 milyon Euro kazanıyorum. Yeni sözleşmede senelik ücretim en az 3 milyon Euro olmalı’ dediği kaydedildi.

Taliscanın bu açıklaması Benfica ile pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş yönetimini bir hayli rahatsız etti.

İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Başkan, hocanın hayallerini süsleyen yıldızı getiriyor

Başkan, hocanın hayallerini süsleyen yıldızı getiriyor

Beşiktaş'tan Everton'a bir transfer daha

Beşiktaş'tan Everton'a bir transfer daha


 

STAR

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İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Başkan, hocanın hayallerini süsleyen yıldızı getiriyor

Başkan, hocanın hayallerini süsleyen yıldızı getiriyor

Şenol Güneş'in hayalindeki isim olan, hem 10 numara mevkiinde hem de sağ ve sol kanatta oynayabilen 25 yaşındaki orta saha Konstantinos Fortounis için sürpriz bir iddia var.
Beşiktaştan Evertona bir transfer daha

Beşiktaş'tan Everton'a bir transfer daha

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup'a Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'ın talip olduğu iddia edildi.
Taliscanın istekleri yönetimi çıldırttı

Talisca'nın istekleri yönetimi çıldırttı

Beşikaş’ın Benfica’dan bonservisini almaya çalıştığı Sambacı’nın kalmak için şartlar ileri sürmesi yönetimi rahatsız etti. Balkan Fikret Orman, Talisca konusunda sezon sonunu bekleyecek.
Caner Erkine ceza geliyor

Caner Erkin'e ceza geliyor

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Bitti bu iş! Talisca 40 milyon euro karşılığında...

Bitti bu iş! Talisca 40 milyon euro karşılığında...

Portekiz'den Anderson Talisca ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Benfica ile Manchester United'ın 40 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaştığı iddia edildi.
Marcelo, Fransayı karıştırdı

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Lyon'un deplasmanda Marsilya'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın sonunda Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo, taraftarlara Lyon formasını gösterdi ve olaylar çıktı.
Ali Ece, Beşiktaşın transferini açıkladı

Ali Ece, Beşiktaş'ın transferini açıkladı

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Yüzde 90 anlaşmıştım. O takıma gidiyordum

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Cenk Tosun, Başakşehir-Beşiktaş maçını tribünde izledi

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