Taliscadan transfer açıklaması: Yarın 3 yıllık...

Talisca'dan transfer açıklaması: "Yarın 3 yıllık..."
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson talisca, şampiyonluğun ardından geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın şampiyonluğu kazandığı Gaziantepspor maçında 2 güzel gol atarak yıldızlaşan Anderson Talisca, maçına ardından flaş açıklamalar yaptı.
İşte Talisca'nın açıklamaları;
Çok zor bir sezon oldu, çok mücadele ettik. Bütün zorlukları aştık, bunu takım olarak yaptık. Yarın 3 senelik sözleşme deseler imzalarım. Başkana bağlı."
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