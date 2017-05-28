Taliscadan transfer açıklaması: Yarın 3 yıllık...

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson talisca, şampiyonluğun ardından geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın şampiyonluğu kazandığı Gaziantepspor maçında 2 güzel gol atarak yıldızlaşan Anderson Talisca, maçına ardından flaş açıklamalar yaptı.

İşte Talisca'nın açıklamaları;

Çok zor bir sezon oldu, çok mücadele ettik. Bütün zorlukları aştık, bunu takım olarak yaptık. Yarın 3 senelik sözleşme deseler imzalarım. Başkana bağlı."