Taliscadan beklenmedik karar

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi hedefinden koparsa Talisca, Benfica’ya dönecek. Sonra da kendisini isteyen Roma, Liverpool, Manchester United gibi kulüplerden birine imza atacak.

KARTAL’IN Brezilyalı yıldızı Talisca için Portekiz basını ilginç bir iddia ortaya attı. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi iddiasından uzaklaşması, Talisca’yı da yol ayrımına getirdi. 23 yaşında olan ve büyük hedefler kovalamaya niyetli Talisca’nın, takım Şampiyonlar Ligi’ne kalamazsa ayrılmak niyetinde olduğunu yönetime de bildirdiği belirtildi.

PARAYI VERSELER DE ZOR

Brezilyalı oyuncu ligin son haftasına kadar nasıl bir karar vereceğini kesinleştirecek. Beşiktaş bu hedefinden koparsa Talisca, 2020’ye kadar sözleşmesini uzattığı eski kulübü Benfica’ya dönecek ve kendisini isteyen Roma, Liverpool ve M.United gibi kulüplerden birinin teklifini kabul edecek. Beşiktaş yönetiminin 21 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Siyah-Beyazlılar bu parayı vermeyi kabul etse de Talisca’nın rızası olmadan kalması zor.

Akşam