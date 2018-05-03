"Teklif gelirse neden olmasın"

"Teklif gelirse neden olmasın"

Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Jason Denayer, ligin son maçlarının kolay olmadığını belirtti. Denayer, gelecek sezon Galatasaray’da kalmak ister mi sorusuna, "Galatasaray’dan öyle bir teklif gelirse neden olmasın" diye cevap verdi.
Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Son 16 haftada sadece 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Oğuzhan'ın Newcastle'la 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia edildi.
İşte Mancini'nin yeni takımı

İşte Mancini'nin yeni takımı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için İtalya Futbol Federasyonu'yla anlaştı.
Cimbom derbi gecesi para bastı

Cimbom derbi gecesi para bastı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, dev derbide para bastı. Türk Telekom Stadı sezonun en yoğun gününü yaşarken sarı kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girdi.
Mariano sakatlandı

Mariano sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'da Mariano şoku yaşandı.
"270 dakikamız var"

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Şampiyon Barcelona

Şampiyon Barcelona

La Liga'da Barcelona şampiyon! La Liga'da Deportivo La Coruna ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği mücadelede 4-2 Katalan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
İki La Liga ekibi peşinde

İki La Liga ekibi peşinde

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fabri bomba bir iddia ortaya atıldı.

Talisca'dan beklenmedik karar

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi hedefinden koparsa Talisca, Benfica’ya dönecek. Sonra da kendisini isteyen Roma, Liverpool, Manchester United gibi kulüplerden birine imza atacak.

Taliscadan beklenmedik karar

KARTAL’IN Brezilyalı yıldızı Talisca için Portekiz basını ilginç bir iddia ortaya attı. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi iddiasından uzaklaşması, Talisca’yı da yol ayrımına getirdi. 23 yaşında olan ve büyük hedefler kovalamaya niyetli Talisca’nın, takım Şampiyonlar Ligi’ne kalamazsa ayrılmak niyetinde olduğunu yönetime de bildirdiği belirtildi.

PARAYI VERSELER DE ZOR

Brezilyalı oyuncu ligin son haftasına kadar nasıl bir karar vereceğini kesinleştirecek. Beşiktaş bu hedefinden koparsa Talisca, 2020’ye kadar sözleşmesini uzattığı eski kulübü Benfica’ya dönecek ve kendisini isteyen Roma, Liverpool ve M.United gibi kulüplerden birinin teklifini kabul edecek. Beşiktaş yönetiminin 21 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Siyah-Beyazlılar bu parayı vermeyi kabul etse de Talisca’nın rızası olmadan kalması zor.

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Akşam

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