Taliscadan ayrılık gibi açıklama

Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Talisca, Instagram hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Anderson Talisca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

FIFA18 oyununda Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ve bunu hikayesinde paylaşan Brezilyalı futbolcu, ilginç bir paylaşım yaptı.

Talisca, hikayesine "Üst üste 2 yıl oldu, Beşiktaş'ı asla unutmayacağım." notunu bıraktı. Brezilyalı'nın sözleri 'ayrılık mesajı' olarak yorumlandı.