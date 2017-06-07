Taliscada son dakika!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anderson Talisca'nın 1 yıl daha Beşiktaş'ta oynayacağını açıklamıştı. Yeni anlaşmanın detayları A Bola'da yayınlandı. Gazete Benfica'nın ve Talisca'nın bu anlaşmadan kâr ettiği yazıldı.

Gazete Beşiktaş'la daha önce yapılan anlaşmada Siyah-beyazlı ekibin Anderson Talisca için satın alma opsiyonunun 22,5 milyon euro olduğunu yazarken ayrıca yeniden kiralama opsiyonunun da bulunduğunu hatırlattı.

Beşiktaş'ın sözleşme gereği 30 Nisan'a kadar bu opsiyonlardan birini kullanabileceğini belirten gazete,Siyah Beyazlılar'ın kiralama opsiyonunu kullandığını ve 2,5 milyon euro'ya Talisca'yı bir yıl daha kiraladığını vurguladı.

Benfica'nın Talisca'yı Bahia'dan 4 milyon euro'ya aldığını hatırlatan A Bola, Portekiz ekibinin Beşiktaş'tan bu anlaşmayla iki sezon için toplam 5 milyon euro kazandığını ve böylece Talisca transferinin parasını çıkartmayı garantilediğini üstüne de 1 milyon euro kar ettiğini yazdı.

Talisca'nın da Türkiye'deki vergiler daha düşük olduğu için bu işten karlı çıktığına dikkat çeken A Bola, Beşiktaş'la yapılan yenileme anlaşmasında Talisca'nın satın alma opsiyonunun bu kez 20 milyon euro olduğunu belirtti.

Gazete, Talisca'nın sözleşmesinin Haziran 2019'da biteceğini hatırlatarak Portekiz ekibinin Talisca'yı satabilmesi için son fırsatın bu olduğunu da vurguladı.

CnnTurk