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Talisca ve Giuliano kadroda yok

Brezilya'nın 23 kişilik Dünya Kupası kadrosunda Talisca ve Giuliano yer almadılar.

Talisca ve Giuliano kadroda yok

Brezilya Milli Takımı’nın 2018 Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı. Teknik direktör Tite, düzenlediği basın toplantısı ile 23 kişilik kadroyu açıkladı.

Fenerbahçe’li Giuliano ve Beşiktaş’lı Anderson Talisca nihai kadroda yer almadı. Her iki yıldız da Dünya Kupası biletini kaçırdı.

Daha önce hazırlık maçlarında kadroya davet edilen Giuliano ve Talisca için üzücü haber geldi. Mart ayında yapılan Rusya ve Almanya hazırlık maçları için Talisca davet almış, Giuliano almamıştı.

Giuliano’nun bölgesine  Renato Augusto tercih edilirken, Talisca’nın bölgesinde de Firmino, Taison ve Willian gibi isimler dikkat çekti.

İşte Brezilya’nın 2018 Dünya Kupası kadrosu:

Kaleciler: Alisson, Ederson, Cassio.

Defans: Danilo, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marquinhos, Pedro Geromel, Marcelo, Filipe Luis.

Orta saha: Casemiro, Paulinho, Fernandinho, Renato Augusto, Coutinho, Fred, Willian.

Forvet: Neymar JR, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Douglas Costa, Taison.

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