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Talisca: "Kontrat imzalamak zorunda bırakıldım"

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Talisca: Kontrat imzalamak zorunda bırakıldım

"Onlar futbol oynamak yerine..."

"Çok büyük bir mücadele oldu. Belirli bir kısımdan sonra futbol oynamayı bıraktık ve Fenerbahçe'nin oyununa geldik. Onlar futbol oynamak yerine faul yapmaya ve kart görmeye başladılar. Biz de onlara uyduk. Pazar günkü maçı kaybetmek, Fenerbahçe'nin üzerine baskı yarattı. Bugün de kazanmak istediler ve bu baskı yaratmış olabilir. Maçı iyi bitirdik ve yenilmedik."

"Kontrat imzalamak zorunda bırakıldım"

"Burada mutluyum, ayrılmak istemedim. Böyle açıklamam da olmadı. Kulüpler arasında problemler yaşandı. Beni tehdit eden durum yaşandı ve imza atmasaydım, sadece Türkiye Ligi'nde oynayabilirdim. Kontrat imzalamak zorunda bırakıldım. Başkan Fikret Orman'ın da haberi var"

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