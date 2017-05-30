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Talisca: Kim giderse gitsin ama o kalsın

33 maçta 17 gol-7 asistlik performansıyla taraftarın gönlüne taht kuran Anderson Talisca, şampiyonluk ve 3. yıldızla taçlanan sezonun ardından ilk kez konuştu.

Talisca: Kim giderse gitsin ama o kalsın

İşte Talisca'nın anlattıkları: "Çok mutluyum, boşum yok. Portekiz'de iki senemde de hem lig hem kupa kazandım. Burada gelir gelmez kupa kazandım bunun için şükrediyorum. Çok genç yaştan itibaren baskı ile karşı kaşıya kaldım. Baskı konusunda problemim yok. Altyapıdan çıktığımda Bahia A takımda zor bir dönemden geçiyordu. Ben de genç bir oyuncu olarak eleştirildim, kendimi ispatlamam kolay olmadı. Birçok zorluklardan geçtim ama kendimi yeteneğimle ispatladım. Bahia'da Santos adında bir hocamız vardı. 17-18 yaşlarında bana güvendi ve o güvenle daha kolay ilerledim.

GELECEĞİM BANA BAĞLI DEĞİL

"Sezon açılışı olan 3 Temmuz'da burada olacak mısın" diye sorduğumuz Talisca, "Bu bana bağlı değil. Oturur, konuşuruz. Bana kalırsa, ben burada kalırım" yanıtını verdi. "Peki Güneş" diyoruz, o konuda çok net konuşuyor: "Kim giderse gitsin ama o kalsın. Başarılı olmamızın en büyük unsurlarından biriydi. Ona güvendim. Defans yönünden hocamız bana çok şey kattı. Avrupa'da üst düzey olmak için hücumda olduğu kadar topsuz alanda da etkili olmak gerektiğini ondan öğrendim."

SAKATLANMASAYDIM GEÇERDİM

Sakatlanmasaydım eğer, Vagner Love (23) var Cenk Tosun (18) var çok gol atan, onlarla mücadele ederdim kafa kafaya gelirdim. Ama sakatlık da bizim hayatımızın bir parçası. Yakınacak bir şey yok. O nedenle geride kaldım. (13 gol).

SOSA İLE YETENEKLERİMİZ FARKLI

Sosa büyük bir oyuncu, yetenekli ve burada da kendisini ispatlamış. Şampiyon olmuş. Milan'da oynuyor. Benim de kendime göre yeteneklerim var. O da büyük bir takımda oynuyor, ben de büyük bir takımda yeteneklerimi sergiliyorum.

MİLLİ TAKIM HER ZAMAN HAYALİM

Milli Takım hayal gibi bir şey. Rio Olimpiyatları'ndan önceki tüm yaş grubuna kadar her maça gittim. Olimpiyat kadrosuna alınmamak ben de hayal kırıklığı oldu. İncindim. Brezilya Milli Takımı'nda oynamak, her zaman benim hayalimdir.

HER TAKIMA KAFA TUTABİLİRİZ

Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi farklı kategoriler… UEFA'da Lyon'a penaltılarla elendik. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de UEFA Ligi'nde Avrupa'nın her takımına kafa tutabileceğimizi gösterdik. İlerleyen zamanlarda bu takımın UEFA Kupası'nı kaldırabileceğini gösterdik.

TÜRKİYE'DE 3 BÜYÜKLER GERÇEĞİ VAR

Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında çok fazla bilgim yoktu. Başakşehir'den kimse bunu beklemiyordu. Onları da tebrik etmek gerek. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'de bir üç büyükler gerçeği var. Şampiyonluk ipini biz göğüsledik. Gelecek sene ne olacak göreceğiz.

SERT ŞUTLARIMA BABAM KIZARDI

Yetenek Allah vergisi ama bunu çalışarak geliştiriyorsunuz. Çocuğun ayağına top verdiğinizde önce sürüklemeye filan çalışır ama ben öyle değildim. Ben topu ayağıma alır almaz şut atmaya başlıyordum. Babam kızıyordu, 'yavaş şut çek' diye. Bir keresinde televizyonu devirmiştim. Neyse ki bozulmamıştı. Hala boş zamanlarımda bile antrenman çalışmalarına devam ediyorum. Top sürüyorum, şut çekiyorum

HAYATIN ANLAMI NE?

Öğrenmek, saygı duymak, iyi baba olmak, iyi bir eş, iyi bir evlat olmak… Sürekli gelişmek. Doğruyu söylemek. Çok konu var. Daha iyi bir insan olmak için çok şey öğrenmek gerek. Hayatta örnek aldığım insan babam. Beni o eğitti. Annem de babam da bana çok şey kattı. Babam hala aynı işinde çalışıyor. Matbaa işi yapıyor. Kendi halinde yaşamak istiyor.

EVDE BİR TELEVİZYONDA SADECE MAÇ AÇIK

Talisca'ya en sevdiği aktör ve aktristi sorunca hayatının futbol olduğunu anlıyoruz: Çok film izlemiyorum. İşimle ilgili şeyler seyrediyorum. Bıraksan iki gün boyunca maç izlerim. Maç tekrarlarını bile izliyorum. Bir televizyonum var sırf maç için kapanmıyor. Eşim buna sinir oluyor. İyi bir teknik direktör olacağım. Online olarak bazı kursları bitirdim.

BASİT BİR İNSANIM

Talisca geçenlerde sosyal medyada arabanı yıkarken fotoğrafın vardı. Daha önce hiç arabasını kendi yıkayan futbolcu görmemiştim... Araba yıkamayı seviyorum. Basit bir insanım. Normalim. Kaldırım kenarında oturup yemek de yerim. Benim normal insanlardan ne farkım var ki. Halk insanıyım.

QUARESMA; ABİM, ADAMIM

Talisca ile kısa kısa;şeno

ŞENOL GÜNEŞ: Büyük hoca, adam, tüm övgüleri hak eden insan.

BEŞİKTAŞ: Büyük kulüp.

FİKRET ORMAN: Büyük insan.

TARAFTAR: Mükemmel.

ANNE: Her şey

EŞİN: Hayat

QUARESMA: Abim, adamım. İkimiz de çok yetenekliyiz. O tecrübeli ben yeni başlıyorum.

ADRİANO: Dostum, büyük profesyonel.

YEMEK: Döner, kebap, köfte, künefe…

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Sabah

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