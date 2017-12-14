Talisca için 20 milyon euro verdiler

Çin'in Beijing Guoan takımı, Beşiktaş'ta üstün performans gösteren Talisca için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in son iki lig maçında yedek kulübesine çektiği Anderson Talisca için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İki sezondur Benfica’dan kiralanan ve Beşiktaş’ın bonservisini almak için çalıştığı Brezilyalı oyuncu yeni sezonda kıta dışına çıkabilir.

İşte Talisca'yı transfer etmek isteyen kulüp!

Portekiz basınında yer alan habere göre Lucas Moura ve Jonas transferlerini gerçekleştiremeyen Çin’in Beijing Guoan ekibi yeni hedef olarak bir başka Brezilyalı Talisca’yı belirledi. Bu transfer için 20 milyon euroyu gözden çıkaran Çin ekibinin önündeki tek engel yıldız oyuncunun Beşiktaş’la olan kiralık sözleşmesi. Çin’de normal sezon mart ayında başlarken ocak döneminde yapılacak bir girişimde transfer için Beşiktaş’ın da onay vermesi gerekiyor.

Yıldız oyuncunun adı geçtiğimiz günlerde Serie A devi Roma ile de geçmişti. Başkent ekibinin Talisca'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansından etkilendiği ve sezon sonu için Benfica ile görüşmelere başladığı iddia edilmişti.

Ahmet Bulut'un Talisca açıklaması!

Fakat geçtiğimiz günlerde TRT Spor’a konuşan menajer Ahmet Bulut, Beşiktaş Yöneticisi Umut Güner’in Talisca’nın bonservisinin alınması için uğraştığını ve opsiyonun 20 milyon Euro civarı olduğunu dile getirmişti.

Talisca'nın bu sezonki performansı!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte 22 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu 7 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti. Bu 7 golün 4’ü Şampiyonlar Ligi’nde gelmişti.

Galatasaray ve Kayserispor maçlarında yedek kulübesine çekilen Talisca oyuna sonradan girerek fark yaratmaya çalışıyor. Öte yandan bugün (13 Aralık) 2017'nin en iyi Brezilyalı futbolcusuna verilen Samba de Ouro ödülü için 30 kişilik aday liste açıklandı. Listede Talisca da yer alıyor. 2016'da ödülü kazanan Liverpool'un yıldızı Coutinho'ydu.

Beijing Guoan'da son durum!

Burak Yılmaz'ın eski takımı Beijing Guoan'da şu anda 3 yabancı futbolcu bulunuyor. Bunlar Ralf, Renato Augusto ve Jonathan Soriano. Çin ekibi geçen sezonu 40 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

Ajansspor