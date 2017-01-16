Talisca gol anını anlattı

Sakatlığını atlatmasından uzun süre sonra sahalara dönen Anderson Talisca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara dönen ve bir de gol atan Anderson Talisca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Talisca'nın maç sonu açıklamalar şöyle;

Çok zor bir maç oldu.Hava ve saha şartlarım yüzünden gerçek futbolumuzu oynayamadık. Her türlü olumsuzluğa rağmen taraftarımızın da desteği ile buradan galibiyet ile ayrılıyoruz. Mutluluk verici. Golde vurmuş olmak için vurmadım. Kalecinin nerede olduğuna baktım. Zaten öyle vurunca böyle goller oluyor.