Kocaman'ın gözdesine talipler var

Kocaman'ın gözdesine talipler var

Glasgow Rangers'ın Skrtel'i istemesinin ardından Neustadter'e de tekliflerin geldiği öğrenildi.
Tolgay için reddedilemeyecek teklif

Tolgay için reddedilemeyecek teklif

Tosic’i Çin ekiplerinden Guangzhou’ya satan ve bu transferden 5 milyon Euro kazanan siyah-beyazlılar, şimdi de Tolgay Arslan için pazarlık masasına oturdu.
Teknik direktörlüğe 5 aday

Teknik direktörlüğe 5 aday

RIZA Çalımbay’la yollarını ayıran Trabzonspor’da yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.
Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Benfica Talisca’yı, ‘40 milyon euro’ veren Çin kulübü Changchun Yatai’ye satmak için çalışıyor. Talisca ise Ada’yı istiyor.
Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

Galatasaray'da yeni sezonda Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.
Süper Lig devine yeşil ışık

Süper Lig devine yeşil ışık

Kara Kartal, Trabzonspor'un son dönemde yıldızını parlatan ismi Okay Yokuşlu'yu gündemine aldı. 24 yaşındaki ön libero için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar'a başarılı oyuncunun cephesinden de olumlu yanıt geldiği ortaya çıktı.
Atiba'nın yeni takımı Süper Lig'den

Atiba'nın yeni takımı Süper Lig'den

Dusko Tosic ve Anderson Talisca ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta, sözleşmesi biten Atiba Hutchinson’un da bavullarını topladığı ortaya çıktı.
Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Benfica Talisca’yı, ‘40 milyon euro’ veren Çin kulübü Changchun Yatai’ye satmak için çalışıyor. Talisca ise Ada’yı istiyor.

Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

BEŞİKTAŞ, Talisca’nın satın alma opsiyonunu kullanıp, oyuncuyu bir İngiliz kulübüne satmak için görüşmeler yapıyor. Bu nedenle de Portekiz ekibi Benfica ile büyük kriz yaşanıyor. Portekiz ekibi sözleşmesini 2021’e kadar uzattığı Brezilyalı yıldızı Çin’e satmaya çalışıyor. Çin’in Changchun Yatai kulübü Talisca’nın bonservisi için Benfica’ya 40 milyon euro teklif öneriyor. Bu para ise Portekiz ekibinin gözünü kamaştırıyor. Ocak ayında Benfica ile anlaşan Çin ekibi gelecek ayın 18’inde açılacak Çin transfer piyasasında resmi  imzaları atmayı bekliyor.

Tolgay Arslan için reddedilemeyecek teklif

Tolgay Arslan için reddedilemeyecek teklif

Demba Ba'dan sonra Beşiktaş'a bir şok daha

Demba Ba'dan sonra Beşiktaş'a bir şok daha

Açın sağı, Karsdorp geliyor

Açın sağı, Karsdorp geliyor


 

Akşam

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Tolgay Arslan için reddedilemeyecek teklif

Tolgay Arslan için reddedilemeyecek teklif

Tosic’i Çin ekiplerinden Guangzhou’ya satan ve bu transferden 5 milyon Euro kazanan siyah-beyazlılar, şimdi de Tolgay Arslan için pazarlık masasına oturdu.
Demba Badan sonra Beşiktaşa bir şok daha

Demba Ba'dan sonra Beşiktaş'a bir şok daha

Beşiktaş'ın transferi için talip olduğu yıldız golcü için Başakşehir, son dakikada devreye girdi.
Açın sağı, Karsdorp geliyor

Açın sağı, Karsdorp geliyor

İtalya’ya giderek Roma’yla görüşen Beşiktaş yöneticilerinin Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp’u istediği ortaya çıktı. İtalyan ekibin sunulan kiralama teklifine olumlu baktığı öğrenilirken, transferin haziran ayının ilk günlerinde duyurulacağı aktarıldı.
Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Benfica Talisca’yı, ‘40 milyon euro’ veren Çin kulübü Changchun Yatai’ye satmak için çalışıyor. Talisca ise Ada’yı istiyor.
Fenerbahçeden Galatasaray ve Beşiktaşa transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı

Sarı-Lacivertliler, sezonun bitimiyle birlikte ilk transfer bombasını patlattı.
Quaresmadan veda gibi paylaşım

Quaresma'dan veda gibi paylaşım

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Ricardo Quaresma, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ayrılık dedikodularını alevlendirdi.
Sakaryasporun yıldızı için Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

Sakaryaspor'un yıldızı için Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş, Sakaryaspor'un 26 yaşındaki yıldızı Ramazan Çevik için transfer yarışına girdi.
Atibanın yeni takımı Süper Ligden

Atiba'nın yeni takımı Süper Lig'den

Dusko Tosic ve Anderson Talisca ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta, sözleşmesi biten Atiba Hutchinson’un da bavullarını topladığı ortaya çıktı.
Beşiktaşta Demba Ba depremi

Beşiktaş'ta Demba Ba depremi

Beşiktaş'la anlaştığı belirtilen Demba Ba'ya Çin'den son dakika teklifi yapıldığı ve Senegalli forvetin bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.
Taliscanın yerine frikik ustası geliyor

Talisca'nın yerine frikik ustası geliyor

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Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
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"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

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Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

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Mustafa Pektemeke talip var

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Beşiktaş’ın kadro rotasyonunda şans bulamayan Mustafa Pektemek’e eski hocası talip oldu....