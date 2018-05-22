Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Benfica Talisca’yı, ‘40 milyon euro’ veren Çin kulübü Changchun Yatai’ye satmak için çalışıyor. Talisca ise Ada’yı istiyor.

BEŞİKTAŞ, Talisca’nın satın alma opsiyonunu kullanıp, oyuncuyu bir İngiliz kulübüne satmak için görüşmeler yapıyor. Bu nedenle de Portekiz ekibi Benfica ile büyük kriz yaşanıyor. Portekiz ekibi sözleşmesini 2021’e kadar uzattığı Brezilyalı yıldızı Çin’e satmaya çalışıyor. Çin’in Changchun Yatai kulübü Talisca’nın bonservisi için Benfica’ya 40 milyon euro teklif öneriyor. Bu para ise Portekiz ekibinin gözünü kamaştırıyor. Ocak ayında Benfica ile anlaşan Çin ekibi gelecek ayın 18’inde açılacak Çin transfer piyasasında resmi imzaları atmayı bekliyor.

Akşam