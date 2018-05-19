Talisca Beşiktaştan ayrılacağını açıkladı

Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca, 2 sezonun ardından siyah beyazlı takımdan ayrılacağını açıkladı.

Anderson Talisca, Beşiktaş'ın Sivasspor'u 5-1 yendiği maçın ardından ayrılık açıklaması yaptı.

İşte Anderson Talisca'nın ayrılık sözleri:

"Beşiktaş'ta çok güzel iki sene geçirdim. Büyük bir gelişim sağladım. Menajerlerimle görüştüm. Beşiktaş formasıyla şampiyon olmanın verdiği gururla başım dik bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılıyorum."

Talisca'nın maç değerlendirmesi

"İyi bir maç oldu. Rakip kaliteli oyunculara sahip. Onları oynatmadan baskı altında tuttuk ve iyi bir sonuç aldık. Çok güzel zaman geçirdim. Teknik ekip, arkadaşlarım ve taraftarlar bana konfor sağladı."

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