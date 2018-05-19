Süper Lig'e çıkan son takım BB Erzurumspor

Süper Lig'e çıkan son takım BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig play finalinde Gazişehir Gaziantep ile BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaştı.
2-3 gün içinde istifasını vereceğini ima etti

2-3 gün içinde istifasını vereceğini ima etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-3 gün içerisinde istifasını vereceğini ima etti.
"Ezan okundu, tam suyu açtım penaltı oldu"

"Ezan okundu, tam suyu açtım penaltı oldu"

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyon oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"Allah razı olsun Bafe"

"Allah razı olsun Bafe"

Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Sinan Gümüş, yayıncı kuruluşa konuştu.
Canlı yayında ayrılığı açıkladı

Canlı yayında ayrılığı açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezon sonunda bordo mavili kulüpten ayrılacağını açıkladı.
Ryan Donk'ta son dakika

Ryan Donk'ta son dakika

Ligin ilk yarısını kadro dışı geçiren ve Fatih Terim göreve geldikten sonra 11’in değişmez ismi olan Ryan Donk’la yeni sözleşme yapılacak.
Kartal'a golcü sol kanat

Kartal'a golcü sol kanat

Belçika basını, Beşiktaş'ın Anderlecht forması giyen Henry Onyekuru'yu kiralamak istediğini yazdı.
Ben Yedder bombası

Ben Yedder bombası

Galatasaray, Sevilla'nın yıldız futbolcusu Wissam Ben Yedder'i transfer listesine ekledi.

Talisca Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı

Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca, 2 sezonun ardından siyah beyazlı takımdan ayrılacağını açıkladı.

Talisca Beşiktaştan ayrılacağını açıkladı

Anderson Talisca, Beşiktaş'ın Sivasspor'u 5-1 yendiği maçın ardından ayrılık açıklaması yaptı.

İşte Anderson Talisca'nın ayrılık sözleri:

"Beşiktaş'ta çok güzel iki sene geçirdim. Büyük bir gelişim sağladım. Menajerlerimle görüştüm. Beşiktaş formasıyla şampiyon olmanın verdiği gururla başım dik bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılıyorum."

Talisca'nın maç değerlendirmesi

"İyi bir maç oldu. Rakip kaliteli oyunculara sahip. Onları oynatmadan baskı altında tuttuk ve iyi bir sonuç aldık. Çok güzel zaman geçirdim. Teknik ekip, arkadaşlarım ve taraftarlar bana konfor sağladı."

"Talisca devre arasında gitmişti. Cenk Tosun'a rakip olabilir"

Beşiktaş sezonu galibiyetle tamamladı

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Beşiktaş'ta büyük kriz yeniden patlak verdi

Beşiktaş'ta büyük kriz yeniden patlak verdi


 

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Talisca devre arasında gitmişti. Cenk Tosuna rakip olabilir

"Talisca devre arasında gitmişti. Cenk Tosun'a rakip olabilir"

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Talisca Beşiktaştan ayrılacağını açıkladı

Talisca Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı

Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca, 2 sezonun ardından siyah beyazlı takımdan ayrılacağını açıkladı.
Beşiktaş sezonu galibiyetle tamamladı

Beşiktaş sezonu galibiyetle tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonundaki mücadelesini Demir Grup Sivasspor maçıyla tamamladı.
Beşiktaşta büyük kriz yeniden patlak verdi

Beşiktaş'ta büyük kriz yeniden patlak verdi

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in, başkan Fikret Orman'ın yeni sezon öncesi Çin'e gitme fikrine yine sıcak bakmadığı öğrenildi.
Musa Çağıran Süper Lig deviyle anlaşmaya vardı

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