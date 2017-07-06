Fener'e bir yıldız oyuncu daha!

Fener'e bir yıldız oyuncu daha!

Geçtiğimiz sezon Euroleague'i kazanan ve müthiş bir başarıya imza atan Fenerbahçe Doğuş, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Çim alerjisi olan golcü geliyor

Çim alerjisi olan golcü geliyor

Transfer harekatını sürdüren Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, İngiltere Premier Lig ve Championship'in en süratli oyuncularından biri olarak bilinen Newcastle United'dan Yoan Gouffran'ın işini bitirdi.
Hatem Ben Arfa'da büyük müjde!

Hatem Ben Arfa'da büyük müjde!

Paris Saint Germain, Ben Arfa ile yollarını ayırmak istediğini futbolcunun avukatına iletti.
F.Bahçe'den resmi Lens açıklaması

F.Bahçe'den resmi Lens açıklaması

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Jeremain Lens'in transferiyle ilgili "Menajeri ile 5-6 kez konuştuk. Başta yüksekten uçuyorlardı. Şimdi istediğimiz seviyeye geldi. Ama Sunderland'in çözülmesi lazım" dedi.
Cengiz Ünder Man. City'ye gidiyor mu? Açıklama geldi

Cengiz Ünder Man. City'ye gidiyor mu? Açıklama geldi

İngiliz devi Manchester City'nin yetkilileri, Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder için İstanbul'a geldi. Turuncu-Lacivertli kulüp, 4 saatlik görüşmede henüz anlaşmaya varılmadığını açıkladı.
Burak'a ağır ceza! Rakibe tokat atmıştı

Burak'a ağır ceza! Rakibe tokat atmıştı

Beijing Guoan takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Jiangsu Suning maçında rakibine attığı tokat yüzünden 5 maç ceza aldı.
F.Bahçe'ye transferde kötü haber!

F.Bahçe'ye transferde kötü haber!

Galatasaray'a Bafetimbi Gomis transferinde mağlup olan Marsilya, şimdi de Fenerbahçe'nin istediği belirtilen Carlos Bacca'ya kanca attı. Fransızların önerdiği rakam 20 milyon euro.
İtalyan devleri peşini bırakmıyor!

İtalyan devleri peşini bırakmıyor!

Siyah-Beyazlılar, Tolgay Arslan’ın sözleşmesini uzatmak isterken, Çizme’nin önde gelen ekiplerinden Roma, Milan, İnter ve Napoli, yıldız futbolcu için kulübün kapısını çaldı.

Talisca az önce resmen açıkladı! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Benfica'dan 1+1 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var.

Talisca az önce resmen açıkladı! Beşiktaş...

Beşiktaş Brezilyalı genç yıldız Anderson Talisca'nın opsiyonunu kullanmış ve oyuncunun bu sezon da siyah beyazlı forma giyeceğini açıklamıştı. Brezilyalı futbolcu buna rağmen 4 Temmuz'da takıma katılmayınca 'Ayrılıyor mu?' sorusu akıllara geldi.

Anderson Talisca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş formalı fotoğrafını kullandı ve "Yoldan çekilin, ben geliyorum" ifadesini kullanarak taraftarlara mesaj verdi.

Hatem Ben Arfa'da büyük müjde!

Hatem Ben Arfa'da büyük müjde!

Bursaspor Başkanı Beşiktaş'ın transferini açıkladı

Bursaspor Başkanı Beşiktaş'ın transferini açıkladı

Andre Pierre Gignac ile görüşmeler başladı

Andre Pierre Gignac ile görüşmeler başladı


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Bursaspor Başkanı Beşiktaşın transferini açıkladı

Bursaspor Başkanı Beşiktaş'ın transferini açıkladı

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ın transferiyle ilgili, "Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile görüştüm. Kendileri bu oyuncuyla ilgili Beşiktaş'a bir sözlerinin olduğunu söyledi." dedi.
Andre Pierre Gignac ile görüşmeler başladı

Andre Pierre Gignac ile görüşmeler başladı

Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi. Siyah-Beyazlılar, Aboubakar'a alternatif olarak, Meksika'da forma giyen Gignac'ı listesine aldı.
Talisca az önce resmen açıkladı! Beşiktaş...

Talisca az önce resmen açıkladı! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Benfica'dan 1+1 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var.
Pepeden sonra bir bomba daha!

Pepe'den sonra bir bomba daha!

Pepe transferinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta bu kez rota Wilfried Bony.
OLAY! Fenerbahçenin yıldızı Beşiktaşa!

OLAY! Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a!

Transferde hareketli saatlerin yaşandığı Beşiktaş’ta son olarak gündeme, Fenerbahçe’de forma giyen Volkan Şen geldi.
Fikret Orman şok ayrılığı resmen açıkladı!

Fikret Orman şok ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş'ta Aboubakar defteri kapandı. Başkan Fikret Orman, "Aboubakar arzu ettiğimiz bir oyuncuydu. Ama biz 1 senesi kalmış bir oyuncuya 8-10 milyon euro bonservis bedeli veremeyiz" dedi.
Asrın bombası: Diego Costa

Asrın bombası: Diego Costa

Yeni sezonda şampiyonlar Ligi’nde en az çeyrek final, Avrupa Ligi’ne kalınması halinde ise şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş’ta, Pepe'nin ardından bir başka yıldız Diego Costa transferi için harekete geçti.
Pepeden Türkçe mesaj: Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı

Pepe'den Türkçe mesaj: Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı

Beşiktaş'ın transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız Pepe, Vodafone Park'ta resmi sözleşmeye imza attı. Formayı giymek için sabırsızlandığını belirten Portekizli oyuncu, "Buraya kupalar kazanmak için geldim. Taraftar hırsımı görecek" dedi.
İtalyan devleri Tolgayın peşini bırakmıyor

İtalyan devleri Tolgay'ın peşini bırakmıyor

Siyah-Beyazlılar, Tolgay Arslan’ın sözleşmesini uzatmak isterken, Çizme’nin önde gelen ekiplerinden Roma, Milan, İnter ve Napoli, yıldız futbolcu için kulübün kapısını çaldı.
Pepe ile anlaşma sağlandı! İşte alacağı ücret

Pepe ile anlaşma sağlandı! İşte alacağı ücret

Pepe transferinde son dakika... Beşiktaş Portekizli futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladı. İşte Pepe'nin alacağı ücret ve detaylar.
Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu...
Lyon Beşiktaşı ters köşeye yatırdı

Lyon Beşiktaş'ı ters köşeye yatırdı

Fransa basınında çıkan haberlere göre Lyon, Eliquim Mangala'yı kiralamak için takımı Manchester City ile anlaştı....
Quaresmanın golü Portekize yetmedi

Quaresma'nın golü Portekiz'e yetmedi

FİFA Konfederasyon Kupası heyecanı Portekiz ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken Beşiktaş'ın yıldız...
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı 2 maç seyircisiz oynama ve 50 bin TL para...
Beşiktaş Marceloyu takibi bıraktı!

Beşiktaş Marcelo'yu takibi bıraktı!

Beşiktaş, sosyal medya hesabı İnstagram'dan Brezilyalı stoper Marcelo Guedes'i takip etmeyi bıraktı....
Aboubakara sürpriz çağrı! Beşiktaş şok oldu!

Aboubakar'a sürpriz çağrı! Beşiktaş şok oldu!

Beşiktaş'la anlaşmaya yanaşmayan Porto kulübü, 1 yıl sözleşmesi kalan genç golcüye sürpriz bir çağrı yaptı....