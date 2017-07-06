Talisca az önce resmen açıkladı! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Benfica'dan 1+1 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var.

Beşiktaş Brezilyalı genç yıldız Anderson Talisca'nın opsiyonunu kullanmış ve oyuncunun bu sezon da siyah beyazlı forma giyeceğini açıklamıştı. Brezilyalı futbolcu buna rağmen 4 Temmuz'da takıma katılmayınca 'Ayrılıyor mu?' sorusu akıllara geldi.

Anderson Talisca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş formalı fotoğrafını kullandı ve "Yoldan çekilin, ben geliyorum" ifadesini kullanarak taraftarlara mesaj verdi.