Talisca az önce resmen açıkladı! Beşiktaş...
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Benfica'dan 1+1 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var.
Beşiktaş Brezilyalı genç yıldız Anderson Talisca'nın opsiyonunu kullanmış ve oyuncunun bu sezon da siyah beyazlı forma giyeceğini açıklamıştı. Brezilyalı futbolcu buna rağmen 4 Temmuz'da takıma katılmayınca 'Ayrılıyor mu?' sorusu akıllara geldi.
Anderson Talisca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş formalı fotoğrafını kullandı ve "Yoldan çekilin, ben geliyorum" ifadesini kullanarak taraftarlara mesaj verdi.
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