Talisca atmaya, Beşiktaş kazanmaya devam ediyor

Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Beşiktaş sahasında Talisca'nın yıldızlaştığı maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa'yı evinde konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazandı.

Müsabakada golleri 18. ve 25. dakikada Talisca kaydetti. Kasımapaş'nın golünü ise 72. dakikada Trezeguet attı. Bu sonuçla Beşiktaş ligdeki puanını 36'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Kasımpaşa ise 22 puanla 11. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Negredo'nun savunmanın arkasına attığı topu önünde bulan Babel istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak kalecide kaldı.

16. dakikada Quaresma'nın sağdan ortladığı topa Pepe vurdu, kaleciden dönen meşin yuvarlağı Babel tamamlamak istedi ancak hakem ofsayt verdi.

18. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Talisca kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0 24. dakikada Negredo'nun pasıyla ceza sahasına giren Oğuzhan Özyakup'un sağ çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

25. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Quaresma'nın sağdan yaptığı ortaya iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu: 2-0 41. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Negredo'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Quaresma'nın sert şutunda meşin yuvarlak direkten geri geldi.

43. dakikada ceza sahası içinde bir anda topu önünde bulan Eduok'un vuruşunda Fabricio topun kaleye gitmesine izin vermedi.

45+1. dakikada Eduok'un ceza sahasına indirdiği topa Pavelka bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

52. dakikada Beşiktaş üçüncü gole yaklaştı. Talisca'nın uzun topunda savunmanın arkasına kaçan Babel meşin yuvarlağı kalecinin üstünden aşırttı. Ben Youssef kaleye giden topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.

66. dakikada Mensah'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Omeruo meşin yuvarlağa kafayla vurdu, direk dibine giden topu Fabricio kurtardı.

71. dakikada Trezeguet ceza sahası dışından şutunu çekti ancak top üst direkten dönerek oyun alanına geri döndü.

72. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Soldan aldığı topla ceza sahasına giren Trezeguet, Beşiktaşlı oyunculardan sıyrılarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1 Son anları gergin geçen karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, geçen haftaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Dusko Tosic ile Pepe'nin sakatlığı nedeniyle 18. haftada Antalyaspor ile oynanan lig maçında savunmanın göbeğinde yeni transfer Domagoj Vida ile Gary Medel'e görev veren Güneş, Pepe'nin sakatlığının geçmesinin ardından bu bölgede bir kez daha değişikliğe gitti. Kasımpaşa karşısında Vida'yı yedek soyunduran tecrübeli teknik adam, Medel'in yanında Pepe'ye ilk 11'de şans verdi.

Geçen haftaki mücadelede ilk 11'de şans bulan Caner Erkin ise Kasımpaşa mücadelesinde yedekler arasında yer aldı. Antalyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olan Gökhan Gönül, Caner'in yerine ilk 11'de görev aldı.

Siyah-beyazlı ekipte Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Ricardo Quaresma da ilk 11'de şans buldu. Cenk Tosun'un Everton'a transferinin ardından ilk 11'de daha çok görev almaya başlayan Alvaro Negredo da Kasımpaşa maçında yine Beşiktaş adına gol aradı.

Tosic yine yok

Beşiktaş'ta sakatlığı henüz geçmeyen Dusko Tosic kadroda yer almadı.

Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor karşısında da forma giyemeyen Tosic'in yanı sıra uzun bir aranın ardından takımla çalışmalara başlayan Gökhan Töre de kadroya dahil edilmedi.

Siyah-beyazlı ekipte Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Matej Mitrovic, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Jeremain Lens, Tolgay Arslan ve Necip Uysal da yedek soyundu.

Mehmetçik'e destek

Maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları Afrin'de Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarını ortadan kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla, seremoni öncesi sahaya "Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız" yazılı pankartla çıktı.

Taraftarlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratında bulundu.

Beşiktaşlı taraftarlar, soğuk havaya rağmen maça büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde çok az boşluk olurken mücadeleyi 35 bine yakın seyirci izledi.