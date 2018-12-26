Takımı yaktığı yetmedi şimdi de bunu yaptı

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EYLÜL AYINDA 'MÜKEMMEL' RAPORU

Ülker Stadyumu ve Can Bartu Tesisleri'ndeki sahanın bir tanesi 2 yıl önce hibrit çime çevrilmişti. Bu süreçte hibrit çim bakımını kulüp personeli yaparken, hibrit çimi yapan yabancı firma belirli periyotlarda Türkiye'ye gelerek denetleme yaptı. Firma yetkilileri son olarak Eylül ayında Türkiye'ye geldi ve "Mükemmel bakılmış, çimlerin durumu harika" yönünde rapor verdi. Bu raporun ardından devreye Comolli girdi. Kimseye sormadan dışardan bir çim bakım firmasıyla anlaşma yaptı. 25 bin dolarlık anlaşma sonrasında, bu firmanın yetkilileri Samandıra'daki çimlerin bakımını kulüp personelinden devraldı. Olaylar da bundan sonra yaşanmaya başladı.

TAKIM TARLA GİBİ SAHADA ÇALIŞIYOR

Firma yetkilileri, "Hem mevcut hibrit çim sahayı daha iyi duruma getireceğiz hem de diğer sahayı da hibrit çim yapacağız" diyerek çalışmalara start verdi. Hibrit sahadan örnekler alıp diğer sahada çalışmaya başladılar. Takım bu esnada tüm çalışmalarını hibrit olan tek sahada yapıyordu. Ancak diğer saha hibrit çime çevrilemediği gibi mevcut çimler de yandı. Bunun yanı sıra hibrit olan saha çok fazla yüklenme olduğu için bozuldu. Takım halı gibi zeminde antrenman yaparken bir anda tarlada çalışmaya başladı. Takımda yaşanan performans sıkıntısında bu durumun da önemli etken olduğu bildirildi.

AJAX İLE RAKİP OLDULAR

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Meksika'da Club America'da forma giyen 18 yaşındaki Diego Lainez'i radarına aldığı öne sürülmüştü. Club America cephesinden genç oyuncuyla ilgili resmi transfer açıklaması geldi. Güney Amerika basını, Başkan Mauricio Culebro'nun Lainez ile ilgilenen kulüpler olduğunu doğrularken, Hollanda devi Ajax'tan resmi teklif aldıklarını söylediğini yazdı. 1.67 boyundaki Diego Lainez, sol kanat pozisyonunda görev yapıyor. Oyuncu aynı zamanda sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor.

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