Takımdan ayrılacağını açıkladı, Wenger talip oldu!

Leicester City'den ayrılacağını açıklayan Cezayirli yıldız futbolcu Riyad Mahrez'e Arsenal talip oldu.

Taraftarların yoğun şekilde eleştirdiği Arsene Wenger ile yola devam edeceğini açıklayan Arsenal, transferdeki ilk büyük hedefini belirledi.

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Alexis Sanchez ve Mesut Özil'in yerini doldurmak isteyen İngiliz devi, Riyad Mahrez'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Ada basınından Times'ın haberinde, 2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonu olduğu Leicester City'den ayrılacağını açıklayan Cezayirli futbolcunun Topçular'a 40 milyon Pound'a mal olacağı ifade edildi.

Her şeye rağmen Sanchez ve Mesut'u takımda tutmak isteyen Londra temsilcisi, bu konuda umutsuz görünüyor.

Başta Bayern Münih olmak üzere Chelsea, Manchester City ve Paris Saint-Germain'in transfer etmeyi arzuladığı Şilili yıldızın yüksek ihtimalle rotasını Almanya'ya çevireceği gelen haberler arasında.

Gelecek sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Türk asıllı Alman yıldızın ise 1 yıl daha bekleyip bedelsiz olarak başka bir kulübe gitmeyi tercih edebileceği gelen haberler arasında.

Wenger, Forsberg'i de istiyor

Fransız teknik adam Wenger'in, ayrıca Bundesliga ekibi RB Leipzig'in genç yıldızı Emil Forsberg'i de istediği vurgulandı.

Alman devi Bayern Münih'in de talip olduğu İsveçli kanat oyuncusunun 30 milyon Pound'dan daha ucuza mal olmayacağı dile getirildi.

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