Fenerbahçe'de zorunlu ayrılık!

Fenerbahçe'de zorunlu ayrılık!

Fenerbahçe'de, sezon başında Al Ahli takımından kiralanan Moussa Sow'la yollar zorunlu olarak ayrılıyor.
Beşiktaş 3 yıllık imzayı attırdı!

Beşiktaş 3 yıllık imzayı attırdı!

Beşiktaş Kulübü, sezon başında Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Caner Erkin'i bonservisini satın aldı.
Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, şampiyonluğun ardından transfer çalışmalarına hızlı başladı ve Talisca ile Aboubakar'ın takımda klması için ilerleyen günlerde Portekiz'e gideceği öğrenildi.
İşte Valbuena'nın F.Bahçe'deki görevi!

İşte Valbuena'nın F.Bahçe'deki görevi!

Fenerbahçe'nin takıma kazandırmak için gün saydığı Valbuena'nın, sarı lacivertlilerdeki görevi belli oldu.
Aubameyang'a tam 70 milyon euro!

Aubameyang'a tam 70 milyon euro!

Bundesliga'nın gol kralını transfer etmek için PSG'nin Borussia Dortmund ile anlaştığı iddia edildi.
Bülent Korkmaz geri dönüyor!

Bülent Korkmaz geri dönüyor!

Yeni Malatyaspor'da son dakika gelişmesi... TFF 1. Lig'de tarihi bir başarı yakalayarak Süper Lig'e yükselen Malatya'da teknik direktör İrfan Buz, koltuğunu Bülent Korkmaz'a bırakıyor.
İnanılmaz teklif: 70 milyon € + 3 futbolcu!

İnanılmaz teklif: 70 milyon € + 3 futbolcu!

Çinli sahibi Suning'le gelecek sezon yepyeni bir oluşum içine girecek olan Inter, Torino'nun geçtiğimiz sezona damga vuran forveti Andrea Belotti için inanılması güç bir teklif yaptı.
Takımdan ayrılacağını açıkladı, Wenger talip oldu!

Takımdan ayrılacağını açıkladı, Wenger talip oldu!

Leicester City'den ayrılacağını açıklayan Cezayirli yıldız futbolcu Riyad Mahrez'e Arsenal talip oldu.

Takımdan ayrılacağını açıkladı, Wenger talip oldu!

Leicester City'den ayrılacağını açıklayan Cezayirli yıldız futbolcu Riyad Mahrez'e Arsenal talip oldu.

Takımdan ayrılacağını açıkladı, Wenger talip oldu!

Taraftarların yoğun şekilde eleştirdiği Arsene Wenger ile yola devam edeceğini açıklayan Arsenal, transferdeki ilk büyük hedefini belirledi.

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Alexis Sanchez ve Mesut Özil'in yerini doldurmak isteyen İngiliz devi, Riyad Mahrez'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Ada basınından Times'ın haberinde, 2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonu olduğu Leicester City'den ayrılacağını açıklayan Cezayirli futbolcunun Topçular'a 40 milyon Pound'a mal olacağı ifade edildi.

Her şeye rağmen Sanchez ve Mesut'u takımda tutmak isteyen Londra temsilcisi, bu konuda umutsuz görünüyor.

Başta Bayern Münih olmak üzere Chelsea, Manchester City ve Paris Saint-Germain'in transfer etmeyi arzuladığı Şilili yıldızın yüksek ihtimalle rotasını Almanya'ya çevireceği gelen haberler arasında.

Gelecek sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Türk asıllı Alman yıldızın ise 1 yıl daha bekleyip bedelsiz olarak başka bir kulübe gitmeyi tercih edebileceği gelen haberler arasında.

Wenger, Forsberg'i de istiyor

Fransız teknik adam Wenger'in, ayrıca Bundesliga ekibi RB Leipzig'in genç yıldızı Emil Forsberg'i de istediği vurgulandı.

Alman devi Bayern Münih'in de talip olduğu İsveçli kanat oyuncusunun 30 milyon Pound'dan daha ucuza mal olmayacağı dile getirildi.

Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu!

Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'ın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Galatasaray'ın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!


 

Fanatik

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Takımdan ayrılacağını açıkladı, Wenger talip oldu!

Takımdan ayrılacağını açıkladı, Wenger talip oldu!

Leicester City'den ayrılacağını açıklayan Cezayirli yıldız futbolcu Riyad Mahrez'e Arsenal talip oldu.
Enes Ünalın yeni takımı belli oldu!

Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu!

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği büyük yeteneklerden olan Enes Ünal, Manchester City'den Villarreal'e transfer oldu.
Galatasarayın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Galatasaray'ın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Slaven Bilic'in menajerliğini yaptığı West Ham United, ismi Galatasaray'la anılan Arjantinli futbolcu Pablo Zabaleta ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ekvadorlu futbolcusu Antonio Valencia'nın sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.
Cimbomun gözdesini Bilic kaptı!

Cimbom'un gözdesini Bilic kaptı!

İngiliz basını, Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Pablo Zabaleta ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Harry Kewell, Türk iş adamının takımına hoca oldu!

Harry Kewell, Türk iş adamının takımına hoca oldu!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Harry Kewell, Türk iş adamı Ziya Eren'in sahip olduğu İngiltere 2. Lig ekiplerinden Crawley Town'ın teknik direktörü oldu.
Premier Lig devlerinin temsilcileri Bruma için İstanbulda!

Premier Lig devlerinin temsilcileri Bruma için İstanbul'da!

Galatasaray’da olay adam Bruma için Man. United ve Tottenham, temsilcilerini İstanbul’a yolladılar.
Holiganlar yıldız futbolcunun arabasını parçaladı!

Holiganlar yıldız futbolcunun arabasını parçaladı!

Liverpool'da forma giyen Philippe Coutinho'nun arabasına kimliği belirsiz kişiler taşla saldırdı.
Slaven Bilicin hamlesi Trabzonsporu üzecek!

Slaven Bilic'in hamlesi Trabzonspor'u üzecek!

Trabzonspor'la adı anılan Yaya Toure için Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'ın devreye girdiği belirtildi.
Coutinho bombası! Tam 90 milyon euro...

Coutinho bombası! Tam 90 milyon euro...

Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'nun Barcelona'ya transferi konusunda Katalan ekibiyle her konuda anlaştığı, geriye ise 90 milyon euroluk bonservis bedelinin kaldığı aktarıldı.
Skandal sakatlık sonucu ManUya karşı forma giyemedi!

Skandal sakatlık sonucu ManU'ya karşı forma giyemedi!

İngiliz medyası Chelsea kalecisi Thibaut Courtois'in bir reklam filminde sakatlandığı için derbide forma giyemediğini iddia etti....
Antonio Conteden şampiyonluk açıklaması

Antonio Conte'den şampiyonluk açıklaması

İngiltere Premier Lig'in lideri Chelsea'nin İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, şampiyonluk şanslarının yüzde 50 olduğunu söyledi....
Pogba: Kimse 120 milyon euro etmez

Pogba: Kimse 120 milyon euro etmez

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, Kante ile sürekli kıyaslanmasına tepki gösterdi ve kimsenin 120 milyon avro...
Emenikeye İngiltere yolu göründü!

Emenike'ye İngiltere yolu göründü!

Fenerbahçe’nin gözden çıkardığı Nijeryalı futbolcuya bir kez daha İngiltere yolu göründü....
Pogbadan Quaresmaya büyük övgü!

Pogba'dan Quaresma'ya büyük övgü!

UEFA, Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’nın bu sezonki performansı için övgü dolu ifadeler kullandı....
Arda Turanın menajerinden Arsenal açıklaması

Arda Turan'ın menajerinden Arsenal açıklaması

Arsenal'ın ilgilendiği iddia edilen Arda Turan hakkında menajeri Ahmet Bulut açıklamalarda bulundu....