Taffarel gitti, Muslera bitti

Beşiktaş karşısında yediği hatalı gol ile tepki çeken Muslera’da kaleci antrenörü Taffarel’in gidişi sonrası yaşanan düşüş rakamlara da yansıdı. Uruguaylı bu dönemde neredeyse her üç şutun birine gol izni veriyor.

Temmuz 2016'da Galatasaray'dan ayrılan kaleci antrenörü Claudio Taffarel sonrası, Galatasaray'da Fernando Muslera'nın performansı da tepetaklak oldu. Sarı kırmızılı takımda Brezilyalı hocanın yokluğunda çıktığı 48 lig maçında kalesine isabet eden 197 şutta 57 gol yiyen Muslera, bu sezon ise kalesine isabet eden 51 şutun yüzde 33,3'üne (17) gol izni verdi.

Neredeyse her üç şutun birine gol izni veren Muslera, bu yüzde ile 7 yıllık Galatasaray kariyerinin en kötüsü oldu. Galatasaray kariyerinin en kötü performanslarına Taffarel'in yokluğunda son iki sezonda ulaşan Uruguaylı kalecinin ilk sezonunda yüzde 18,85 olan gol yeme yüzdesi neredeyse her geçen sezon artış gösterdi. Muslera özellikle Beşiktaş maçında elinden kaçırdığı top sonrası yediği golle de tepkileri üzerine çekti.

Sabah