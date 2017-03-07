Sürpriz plan: Burak Yılmaz

50. yılda şampiyonluğa ulaşabilecek kadroyu kurmak için transfer çalışmalarına erkenden başlayan Fırtına’da, sürpriz bir isim gündeme geldi: Burak Yılmaz.

Sezonun bitmesine daha 11 hafta var ancak Trabzonspor’da transfer için şimdiden düğmeye basıldı. Bordo-Mavililer 50. yıla denk gelen önümüzdeki sezon, şampiyonluğu kovalayacak bir kadro oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda yönetim çalışmaları sürdürüyor. Başkan Muharrem Usta ve kurmaylarının gündemindeki isim ise ortalığı karıştıracak cinsten: Burak Yılmaz.

Başkan çok istiyor

2010’da Gökhan Ünal transferinin bonusu olarak Trabzonspor’a gelen ancak kariyerinin en iyi günlerini burada geçiren milli forvet, sonrasında Galatasaray’a gitmişti. Geçtiğimiz sezonun devre arasında ise Çin’in yolunu tutan ve Beijing Guoan kulübüne imza atan Burak Yılmaz konusunda Başkan Usta oldukça ısrarcı. Akyazı’nın açılışına da başarılı oyuncuyu davet eden ve sıcak ilişkileri devam ettiren Usta, 2011-12 sezonunda 33 golle kral olan Burak’ı geri döndürmek amacında.

Yarı ücreti 3 milyon

Çin’de sezon yeni başlarken, Burak Yılmaz’ı aracılar vasıtasıyla ikna etmeye çalışan Bordo-Mavililer, yıllık ücretinin yarısını yani 3 milyon Euro’yu vermeye hazır. Burak’ın gelmek istemesi halinde kulübünün de onay vereceğini düşünen Trabzonspor, şimdilik kiralama formülü üzerinde duruyor. Beijing Guoan, Çin’deki transferin son gününde Salzburg’dan forvet Soriano’yu almış ve bu hamle “Burak ayrılacak mı?” dedikodularını ortaya çıkarmıştı.

Dönüşe sıcak bakıyor

Çin’de forma giydiği ilk yılda çıktığı 17 maçta 11 gol atan ve 3 asist yapan Burak Yılmaz, yeni sezona da golle başladı. 31 yaşındaki futbolcu, Beijing Guoan’da senelik 6 milyon Euro garanti ücret alıyor ve maddi kayıp yaşamayacağı bir formülün bulunması halinde Türkiye’ye dönmeye çok sıcak bakıyor. Çin’deki günlük yaşama ayak uyduramadığını her fırsatta dile getiren Burak Yılmaz, Fırtına’ya ‘evet’ demesi halinde Çin Ligi’nin devre arasına denk gelen Temmuz ayında yeniden Bordo-Mavili formayı giyebilir.

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