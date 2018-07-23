Süper yetenek Galatasaraya

Galatasaray, Brezilya Ligi ekibi Vasco da Gama’nın genç yıldızı Andrey Ramos’un peşine düştü. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için çalışma başlatan Aslan, Avrupa devlerinin radarında bulunan futbolcunun menajerini İstanbul’a davet etti.

Orta sahasını güçlendirmek için çalışma başlatan Galatasaray, son olarak gündemine Brezilya ekibi Vasco da Gama’nın yıldızı Ramos’u almıştı. Avrupa devlerinin radarında bulunan 20 yaşındaki futbolcu için çalışma başlatan yönetim, teknik ekipten de onay gelmesi sonrasında girişimlerini hızlandırdı.

Anlaşmayı bekliyor...

Genç yıldız adayının menaceri Erdal Akgündüz’ü görüşmek için İstanbul’a davet eden Sarı-Kırmızılı yönetim, hem oyuncunun hem de kulübünün mali taleplerini dinleyip sonrasında resmi temaslara başlayacak. Brezilya Milli Takımı’nın genç yaş kategori ekiplerinde de forma giyen Ramos, ülke futbolunun gelecek vaad eden yıldız adayları arasında yer alıyor. Merkez orta sahaya ek olarak 10 numara hattında da görev yapabilen genç oyuncu, kariyerine Avrupa’da devam etmeyi istediği için Galatasaray’da görev yapmak konusunda oldukça istekli.

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