Süper sezon şampiyonlukla taçlandırıldı!

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MAÇ KADROLARI

Fenerbahçe: A.Muhammed, Sloukas, Berk, Melih, Bogdanovic, Egehan, Kalinic, Datome, Barış, Vesely, Udoh, Ahmet

Beşiktaş: Muratcan, Clark, Şafak, Erkan, Stimac, Roll, Sertaç, Strawberry, Kenan, Weems, İlkan

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