Süper sezon şampiyonlukla taçlandırıldı!
Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin 4. maçında Beşiktaş Sompo Japan, Akatlar'da cezası nedeniyle boş tribünler önünde Fenerbahçe'yi ağırladı.
Mücadeleyi uzatmalarda 98-94'lük skorla kazanan Fenerbahçe, seride durumu 4-0 yaptı ve 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.
MAÇ KADROLARI
Fenerbahçe: A.Muhammed, Sloukas, Berk, Melih, Bogdanovic, Egehan, Kalinic, Datome, Barış, Vesely, Udoh, Ahmet
Beşiktaş: Muratcan, Clark, Şafak, Erkan, Stimac, Roll, Sertaç, Strawberry, Kenan, Weems, İlkan
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