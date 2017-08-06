Süper şampiyon Konyaspor!

Turkcell Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Atiker Konyaspor karşılaştı.

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında Konyaspor'un hem oyunsal anlamda hem de skor anlamında üstünlüğü vardı. Orta sahada pas bağlantısını bir türlü sağlayamayan Beşiktaş, arka alanda da açıklar verince Konyaspor, 33. dakikada Traore ile öne geçti. İkinci yarının ortalarına kadar maç Konyaspor'un hakimiyetinde ilerlerken Sİyah-Beyazlılar'da Şenol Güneş oyuna müdahele etti ve aksayan Beck ile Tolgay'ı çıkararak Negredo ve Caner'i oyuna dahil etti. Bu dakikadan sonra oyun hakimiyetini ele geçiren Beşiktaş, 77'de Cenk ile skoru eşitledi. Yorgunluğun baş gösterdiği mücadelenin son dakikasında Pepe'nin yaptığı müdahele sonrası penaltı kazanan Konyaspor'da Skubic topu filelere gönderdi ve Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar şöyle;

Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, Samsun'da Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşıyor. Mücadele hakem Fırat Aydınus'un düdüğü ile başladı.

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Konyaspor'dan geldi. Sağ kanattan Beşiktaş ceza sahasına giren Ömer Ali'nın vuruşunu kaleci Fabri kornere çeldi.

Serkan izin vermedi

15. dakikada Beşiktaş karşılaşmanın en net pozisyonuna Cenk Tosun ile girdi. Oğuzhan'ın pasında rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Cenk'in şutunu kaleci Serkan Kırıntılı kurtardı.

19. dakikada Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma ceza sahasına içine girdi ve sağ ayağının dışıyla vurdu, top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın 24. dakikasında hakem Fırat Aydınus, su molası verdi.

26. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Babel topu Cenk'e indirdi, Cenk'in şutu kaleci Serkan'ın kucağında kaldı.

Karşılaşmanın 30 dakikası 0-0 geçilirken oyunu kontrol eden ekip Atiker Konyaspor olarak gözükse de Beşiktaş, iki net gol pozisyonuna girdi.

Traore sezonu açtı!

33. dakikda Fofana ceza sahası önüne kadar getirdiği topta boş durumda bulunan Traore'ye verdi. Traore'nin şık vuruşu filelerle buluştu ve Konyaspor 1-0 öne geçti.

Golden sonra Beşiktaş, Konya kalesinde gol bulmak için baskısını artırdı. Sol kanatta topla buluşan Babel, iki rakibinden de şık bir çalımla sıyrıldı ve ceza sahasına girdi. Hollandalı futbolcunun şutunu Serkan Kırıntılı güçlükle kornere çeldi.

45. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Tolgay Arslan'ın ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden farklı şekilde auta çıktı.

45+1. dakikada Konyaspor'da Ali Turan, Adriano'ya yaptığı faul nedeiyle sarı kart gördü.

İlk yarı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünülğü ile sona erdi.

İkinci yarı Beşiktaş'ın vuruşu ile başladı. İki takım da sahaya oyuncu değiştirmeden çıktı.

Konya 2. gole çok yaklaştı

57. dakikada topu alan Fofana, Beşiktaş yarı sahasını geçti ve topu Ömer Ali'ye verdi. Ömer Ali'nin sağ çaprazdan şutu direğin hemen dibinden auta gitti.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş iki oyuncu değişiklği birdenn yaptı. Tolgay ve Beck oyundan çıkarken yeni transfer Negredo ve Caner Erkin oyuna girdi. Konyaspor'da ise Milosevic oyundan çıktı ve yerine Jonsson girdi.

75. dakikada Fofana'nın ceza sahası dışından sert şutu yerden auta gitti.

Cenk Tosun eşitliği sağladı!

78. dakikada Caner'in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun, kla bir hareketle rakibinden sıyrıldı ve topu filelerle buluşturarak maça 1-1'lik eşitlik sağladı.

Konya 90. dakikada golü buldu!

90. dakikada ceza sahası içinde Jonsson'un Pepe'nin müdahelesi sonrası yerde kalması sonucu hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Skubic topu filelere gönderdi ve Konyaspor 90. dakikada 2-1 öne geçti.

90. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı! Negredo, kale sahasında kafa vuruşu yaptı, top kaleci Serkan'da kaldı kaldı.

Mücadele 2-1 sona erdi ve Konyaspor Süper Kupa'yı müzesine götürdü.