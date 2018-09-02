Süper Ligin yeni lideri Kasımpaşa

Kasımpaşa, milli araya giderken Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa, 2-1'lik skorla kazandı.

Ankaragücü, 10. dakikada Mustafa El Kabir ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. Kasımpaşa, 13. dakikada Mbaye Diagne ile öne geçti.

1-0 biten ilk yarının ardından, ikinci yarıda iki takım da birçok pozisyondan faydalanamadı. 85. dakikada Mahmoud Trezeguet, Kasımpaşa'yı rahatlatan golü attı. Thievy Bifouma, 90+4'te attığı golle sadece skorbordu değiştirdi.

Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne ise 4. haftanın sonunda 6 gole ulaştı.

Kasımpaşa, 4'te 4 yaparak 12 puana ulaştı ve milli araya giderken Süper Lig'in lideri oldu. Ankaragücü ise 4 puanda kaldı. Kasımpaşa, milli ara sonra Galatasaray'ın konuğu olacak. Ankaragücü ise Akhisarspor'u sahasında ağırlayacak.

Öte yandan Kasımpaşa-MKE Ankaragücü karşılaşmasını A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu da takip etti.