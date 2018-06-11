Süper Ligi sallayacak yılın takası

Trabzonspor yurt dışı ile birlikte Türkiye'de de transfer atağına kalktı.

Bordo-mavililerin, uzun zamandır takip ettiği isimler arasında yer alan Başakşehirli Kerim Frei için temaslara resmen başladığı öğrenildi.

Takımda rekabeti artırması için transfer edilmek istenen 24 yaşındaki yıldıza karşılık Fırtına, Başakşehir'in istediği Sosa'yı vermeyi ve üzerine bir miktar bonservis bedeli almayı planlıyor.

Orta sahanın sağ ve solunda oynayabilen Frei'nin maliyetinin de uygun olması Trabzonspor'un bu transferi gerçekleştirme ihtimalini yükseltiyor.

Bu arada Başakşehir'de çok fazla forma şansı bulamayan Kerim'in de Karadeniz ekibine forma giymeye sıcak baktığı ve görüşmelerin sonuçlanmasını beklediği öğrenildi.

MALİYETİ 14 MİLYON EURO

Kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Kerim Frei, İstanbul ekibi ile 32 maçta (1420 dakika) 4 gol atıp, 3 de asist yaptı.

Fırtına bu hamle ile hem iyi bir oyuncu almak hem de Sosa'nın maliyetinden kurtulmak istiyor. Sosa için Milan'a iki seferde toplam 5 milyon Euro ödendi ve bonservisi alındı.

Arjantinli 10 numara 2018-2019 sezonu için 3 milyon 320 bin, 2019- 2020 sezonu için de 3 milyon 240 bin garanti ücret alacak. Sosa'nın toplam maliyeti 14 milyon 550 bin euro'yu (yaklaşık 75 milyon TL) buluyor.

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