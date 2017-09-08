Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa ile el sıkışan Fırtına, Arjantinli yıldız için adeta servet ödeyecek. Yıldız futbolcunun, Trabzonspor’a 3 yıllık maliyeti 19 milyon Euro olurken, Sosa da Bordo-Mavili ekibin en pahalı transferlerinden biri olarak tarihe geçecek.
En güçlü aday Niasse

En güçlü aday Niasse

Aykut Kocaman’ın, “Çok yönlü bir oyuncu alacağız” sözlerinden sonra gözler listedeki adaylara çevrildi.
Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Fenerbahçe’nin şu anda yabancı kontenjanı dolu. Bugün bir transfer daha açıklaması beklenen Sarı-Lacivertliler, TFF’ye bildirilecek son listede sakatlığı nedeniyle Van Persie’yi çıkartabilir.
Vida'dan Türkiye itirafı

Vida'dan Türkiye itirafı

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Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın 'kendine kulüp bul' dediği Kolombiyalı futbolcusu Pedro Franco, 1 yıllığına Boluspor'a kiralandı.
Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Beşiktaş'ın ilgilendiği İsviçreli sağ bek Stephan Lichtsteiner, kendisine yapılan teklifi reddederek Juventus'ta kalmaya karar verdi.
Adem Büyük bombası

Adem Büyük bombası

Kadrosuna Burak Yılmaz dışında bir yerli forvet daha katmak isteyen Trabzonspor, rotasını Adem Büyük’e çevirdi. Kasımpaşa’da kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun transferi gerçekleşirse, Dame N’Doye ile yollar ayrılacak.
Messi imzayı atıyor

Messi imzayı atıyor

Neymar’ı PSG’ye kaptıran Barcelona, takımın efsanesi haline gelen Lionel Messi’nin sözleşmesini sonunda uzatıyor. Katalan devi, Arjantinli yıldıza imzayı attırarak hakkında çıkan ayrılık dedikodularına da son vermek istiyor.

Süper Lig'e yeni yayıncı! Hem de şifresiz

Futbolseverlere müjde! Süper Lig'de yeni sezonda haftada 2 maç Azerbaycan'da şifresiz olarak yayınlanacak.

Süper Lige yeni yayıncı! Hem de şifresiz

Azeri kanalı CBC Sport, Spor Toto Süper Lig'e yeni sezonda haftada 2 maçı şifresiz olarak yayınlanacaklarını resmen duyurdu.

Daha önce; Fransa, Afrika, Amerika, Ortadoğu, İngiltere, Japonya, Katar, Almanya, Macaristan ve farklı Balkan ülkelerinde yayınlanacağı açıklanan Süper Lig maçları bundan böyle Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport kanalından da ekranlara gelecek.

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa tarihe geçecek!

Galatasaray'ın istediği golcüyü son günde Fenerbahçe kapıyor!

Galatasaray'ın istediği golcüyü son günde Fenerbahçe kapıyor!


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Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

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Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa ile el sıkışan Fırtına, Arjantinli yıldız için adeta servet ödeyecek. Yıldız futbolcunun, Trabzonspor’a 3 yıllık maliyeti 19 milyon Euro olurken, Sosa da Bordo-Mavili ekibin en pahalı transferlerinden biri olarak tarihe geçecek.
Galatasarayın istediği golcüyü son günde Fenerbahçe kapıyor!

Galatasaray'ın istediği golcüyü son günde Fenerbahçe kapıyor!

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Beşiktaştan son gün bombası!

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Katalan radyosu Arda Turanın Galatasaraya transfer olduğunu iddia etti!

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Süper Lige yeni yayıncı! Hem de şifresiz

Süper Lig'e yeni yayıncı! Hem de şifresiz

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