Süper Lige yeni yayıncı! Hem de şifresiz

Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa ile el sıkışan Fırtına, Arjantinli yıldız için adeta servet ödeyecek. Yıldız futbolcunun, Trabzonspor’a 3 yıllık maliyeti 19 milyon Euro olurken, Sosa da Bordo-Mavili ekibin en pahalı transferlerinden biri olarak tarihe geçecek.