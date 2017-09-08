Süper Lige yeni yayıncı! Hem de şifresiz

Süper Lig'e yeni yayıncı! Hem de şifresiz
Futbolseverlere müjde! Süper Lig'de yeni sezonda haftada 2 maç Azerbaycan'da şifresiz olarak yayınlanacak.
Azeri kanalı CBC Sport, Spor Toto Süper Lig'e yeni sezonda haftada 2 maçı şifresiz olarak yayınlanacaklarını resmen duyurdu.
Daha önce; Fransa, Afrika, Amerika, Ortadoğu, İngiltere, Japonya, Katar, Almanya, Macaristan ve farklı Balkan ülkelerinde yayınlanacağı açıklanan Süper Lig maçları bundan böyle Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport kanalından da ekranlara gelecek.
CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: AzerSpace 46°
Frekans: 11135 H 27500
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