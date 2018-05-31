Süper Lige dönüyor ama Galatasaraya değil

Beşiktaş'a kafa karıştıran teklif

Beşiktaş’ta yıldızını parlatan Ryan Babel’e Feyenoord talip oldu. 31 yaşındaki kanat oyuncusu için Hollanda ekibinin 5 milyon Euro (26 milyon TL) önerdiği öğrenildi. Kulübün, 31 yaşındaki oyuncuya da 2 milyon Euro (11 milyon TL) maaş teklif ettiği belirti