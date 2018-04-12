Süper Lige dönüyor ama Beşiktaşa değil

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.

Süper Lig'e dönüyor ama Beşiktaş'a değil

Alman basınına göre; yeniden şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Mario Gomez, Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.

Süper Lige dönüyor ama Beşiktaşa değil

Yeni sezonda ses getirecek bir kadro kurmak için düğmeye basan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor... Sarı-Lacivertliler'in çok önemli bir isimle temasta olduğu ortaya çıktı. Yıllardır süren golcü sıkıntısına artık bir son vermek isteyen yönetim, Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'i gözüne kestirdi.

FENER KESENİN AĞZINI AÇACAK

Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Mario Gomez'in menajeriyle görüşen Fenerbahçe ilk teması sağladı. Devre arasında Wolfsburg'tan Stuttgart'a transfer olan Mario Gomez'i ikna için her türlü fedakarlık yapılacak.

YİNE ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Yöneticiler önümüzdeki günlerde de 32 yaşındaki forvetle yüz yüze görüşmeyi planlıyor... Alman basınına yansıyan haberlere göre Gomez yeniden şampiyonluk hedefi olan bir takımda oynamak istiyor.

DÜNYA KUPASI'NDA OLACAK

Sezona Wolfsburg'ta başlayan tecrübeli yıldız, devre arasında 3 milyon Euro karşılığında gittiği Stuttgart'ta 6 gole imza attı. Gomez'in Dünya Kupası kadrosunda da yer alması bekleniyor.

ÇOK BÜYÜK BİR İZ BIRAKTI

2015-16 sezonunda Beşiktaş formasını giyen Mario Gomez çok önemli bir performansın altına imza attı... Ligde 33 maçta 26 gol atan ve 6 asist yapan Alman forvet, şampiyonluğun baş mimarı oldu. O dönem Fiorentina'dan kiralanan Gomez sezon sonu takımdan ayrıldı.

Eyvah! Şenol Güneş'e inanılmaz teklif

Eyvah! Şenol Güneş'e inanılmaz teklif

4 yıllık imzalar atıldı! Açıklama bekleniyor

4 yıllık imzalar atıldı! Açıklama bekleniyor

Mandzukic Süper Lig devine

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Süper Lige dönüyor ama Beşiktaşa değil

Süper Lig'e dönüyor ama Beşiktaş'a değil

Alman basınına göre; yeniden şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Mario Gomez, Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.
Eyvah! Şenol Güneşe inanılmaz teklif

Eyvah! Şenol Güneş'e inanılmaz teklif

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sadece Türkiye’de değil, dünyada ilgi görmeye devam ediyor. Daha önce Güney Kore’de de çalışan deneyimli teknik adama bu sefer Katar takımları talip oldu.
4 yıllık imzalar atıldı! Açıklama bekleniyor

4 yıllık imzalar atıldı! Açıklama bekleniyor

10 gün önce TRT SPOR'daki görevinden ayrılan Serkan Reçber, Beşiktaş ile anlaştı. Reçber, Beşiktaş'ta Scout ve altyapı geliştirme sorumlusu olarak görev yapacak.
Mandzukic Süper Lig devine

Mandzukic Süper Lig devine

Juventus'ta artık istenmeyen adam durumuna gelen Mandzukic için Beşiktaş iddiaları yükselmeye başladı.
Mandzukicle ilgili olay iddia

Mandzukic'le ilgili olay iddia

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Brahimi'nin menajeri kötü haberi verdi

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Premier Lig ekibi, Oğuzhan Özyakup için görüşmelere başladı

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